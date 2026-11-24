देर रात बाइक सवार बदमाशों ने शहर के संतोषी नगर इलाके में जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने लाठी-डंडों से घरों के बाहर लगे गेट और खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया। बदमाशों की इस करतूत की तस्वीरें इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई हैं।सीसीटीवी फुटेज में बदमाश बाइक पर सवार होकर आते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बदमाश हाथों में लाठी-डंडे लेकर घरों के बाहर पहुंचते हैं और गेटों पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं घरों के बाहर खड़े वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ की जाती है। अचानक हुए इस हमले से इलाके में दहशत का माहौल बन गया।प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इन बदमाशों का किसी दूसरे इलाके में कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था। इसी विवाद की रंजिश निकालने के लिए बदमाश संतोषी नगर पहुंचे और यहां लाठी-डंडों से उत्पात मचाया। हालांकि बदमाशों ने इस इलाके को ही निशाना क्यों बनाया, इसे लेकर पुलिस जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।घटना के बाद क्षेत्रवासियों में आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने मामले को लेकर महावीर नगर थाने में रिपोर्ट दी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शहर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं कि देर रात खुलेआम घरों और वाहनों में तोड़फोड़ कर फरार हो जाते हैं। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान और मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।