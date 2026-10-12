सांचौर: शराब के लिए रुपये नहीं देने पर दुकानदार से मारपीट, भाई के सिर पर लाठी से किया वार

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राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर में हाडेचा रोड स्थित कॉम्प्लेक्स के पास रविवार दोपहर दुकानदार के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि शराब के लिए रुपये देने से मना करने पर दो युवकों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। घटना में दुकानदार का भाई घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुकान में तोड़फोड़, गल्ले से रुपये छीनने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लगाए गए हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



सांचौर में शराब के लिए रुपये मांगने और इनकार करने पर दुकानदार के साथ मारपीट का आरोप लगा है। पीड़ित पक्ष के मुताबिक, रविवार दोपहर दो युवक लाठी लेकर दुकान पर पहुंचे और विरोध करने पर हमला कर दिया। इस दौरान दुकानदार के भाई के सिर पर चोट आई। घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात सामने आई है।



शराब के लिए रुपये मांगने का आरोप

सांचौर शहर के हाडेचा रोड स्थित कॉम्प्लेक्स के पास रविवार दोपहर करीब एक बजे दुकानदार के साथ मारपीट की घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार, दो युवक लाठी लेकर दुकान के बाहर पहुंचे और दुकानदार के साथ मारपीट करने लगे। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि युवकों ने पहले शराब पीने के लिए रुपये मांगे। रुपये देने से मना करने पर उन्होंने लाठी-डंडों से हमला कर दिया।



दुकानदार के भाई के सिर पर लगी चोट

मारपीट के दौरान दुकानदार के भाई के सिर पर लाठी से वार किया गया, जिससे वह घायल हो गया। उसे उपचार के लिए सांचौर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने दुकान में तोड़फोड़ की और गल्ले से रुपये भी छीन लिए। इसके अलावा, आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है।



CCTV कैमरे में कैद हुई घटना

घटना के बाद दोनों युवक मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मारपीट की घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रसारित हो रहे वीडियो में दो युवक हाथों में लाठी लेकर दुकान के बाहर पहुंचते और दुकानदार के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आया।



पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट, जांच शुरू

पीड़ित ने घटना के संबंध में सांचौर थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और उपलब्ध तस्वीरों के आधार पर घटना की पड़ताल कर रही है। साथ ही मारपीट में शामिल युवकों की पहचान करने और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

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