जालोर उप जिला प्रमुख पद पर भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की। कांग्रेस की वार्ड संख्या 8 से निर्वाचित ममता विश्नोई ने भाजपा की जशोदा देवासी को 19 मतों से हराया। ममता विश्नोई महज 22 वर्ष की हैं और जिला परिषद की सबसे कम उम्र की सदस्य हैं।

सुबह नामांकन प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस और भाजपा ने एक-एक प्रत्याशी मैदान में उतारा। दोपहर 3 बजे मतदान शुरू हुआ, जिसमें जिला परिषद के सभी 43 सदस्यों ने हिस्सा लिया। करीब एक घंटे में मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी हुई। परिणाम में कांग्रेस प्रत्याशी ममता विश्नोई को 31 वोट मिले। भाजपा की जशोदा देवासी को 12 वोट प्राप्त हुए। इस तरह ममता विश्नोई ने 19 मतों से जीत दर्ज की और उन्हें विजयी घोषित किया गया। कांग्रेस ने जिला प्रमुख पद पर भी पहले ही जीत हासिल कर ली थी।

कांग्रेस में प्रत्याशी चयन

उप जिला प्रमुख के प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस में कई स्तरों पर मंथन हुआ। जिला प्रभारी सुमन यादव, जिलाध्यक्ष रमिला मेघवाल सहित कई नेताओं ने आपसी चर्चा की। जिला प्रमुख पद ओबीसी वर्ग को मिलने के बाद एससी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का सुझाव भी आया। हालांकि, इस पर सभी नेताओं की सहमति नहीं बन पाई। कांग्रेस के 31 सदस्यों में पांच विश्नोई समाज से होने के आधार पर ममता विश्नोई को प्रत्याशी बनाया गया।

भाजपा के शीर्ष नेता रहे दूर

पंचायतीराज चुनाव परिणामों के बाद जिले में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की सक्रियता कम दिखी। जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के चुनाव के दौरान भी पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद नहीं रहे। भाजपा के 12 जिला परिषद सदस्यों को संभालने की जिम्मेदारी जिला उपाध्यक्ष मुकेश खंडेलवाल ने निभाई। भाजपा जिलाध्यक्ष जसराज राजपुरोहित और दोनों मौजूदा विधायक भी चुनाव के समय अनुपस्थित रहे।