जिला प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान राजाखेड़ा से कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने भाजपा और पुलिस-प्रशासन पर तीखा जुबानी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के राज में प्रदेश में जंगलराज जैसे हालात बन गए हैं। पुलिस और प्रशासन सरकार के इशारे पर कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशियों को परेशान कर रहा है।

रोहित बोहरा ने कहा कि भाजपा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। प्रदेश की जनता ने भाजपा को नकार दिया है, इसके बावजूद कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशियों पर छापेमारी की जा रही है। उनकी लोकेशन पर रेड मारी जा रही है और पुलिस-प्रशासन के जरिए दबाव बनाया जा रहा है।

उन्होंने पुलिस और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, "हमारा राज आने दीजिए, दो साल बाद किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा।" उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर कमिश्नर बनाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।



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विधायक ने कहा कि कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशियों को लगातार परेशान किया जा रहा है। सरकार के इशारे पर पुलिस और प्रशासन ने प्रदेश में अराजकता का माहौल बना दिया है। इसका डटकर मुकाबला किया जाएगा। इसके क्या परिणाम होंगे, यह भी देखा जाएगा।

कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशियों में सेंध लगाने की आशंका

जिला प्रमुख चुनाव के बीच कांग्रेस को अपने जीते हुए प्रत्याशियों के भाजपा के पाले में जाने की आशंका सता रही है। कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशियों के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी है। वहीं, पुलिस की ओर से होटलों में छानबीन की जा रही है।