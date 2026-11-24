सदर थाना क्षेत्र के मसूदपुर गांव में प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत एक युवक ने अपने ही पड़ोसी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद गांव में दहशत और सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सीओ सिटी प्रदीप नेहरा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल रोहित और मृतक की पत्नी रानी को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वारदात के वास्तविक कारणों का खुलासा विस्तृत अनुसंधान के बाद ही हो सकेगा।पुलिस के अनुसार मंगलवार को मसूदपुर गांव में यूपी पुलिस के कांस्टेबल रोहित ने अपने पड़ोसी बहादुर कश्यप पुत्र सुंदरलाल कश्यप पर गोली चला दी। गोली लगने से बहादुर की मौत हो गई। वारदात की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद सीओ सिटी प्रदीप नेहरा ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया। वहीं घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। टीम ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए हैं।सीओ सिटी प्रदीप नेहरा ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने मृतक की पत्नी रानी और आरोपी कांस्टेबल रोहित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वारदात के पीछे क्या वजह रही और हत्या की साजिश में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका है या नहीं, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक बहादुर कश्यप और आरोपी रोहित दोनों पड़ोसी बताए जा रहे हैं। बहादुर पिछले करीब छह वर्षों से मसूदपुर गांव में रह रहा था, जबकि बाड़ी निवासी रोहित उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है और उसका निवास भी मृतक के पड़ोस में बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक रोहित और बहादुर की पत्नी रानी के बीच कथित प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी बहादुर को हो गई थी। इसी विवाद के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है।घटना के बाद पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच तेज कर दी है। पुलिस आरोपी कांस्टेबल से पूछताछ करने के साथ ही मृतक की पत्नी की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात अचानक हुए विवाद का नतीजा थी या इसके पीछे पहले से कोई योजना बनाई गई थी। सीओ सिटी प्रदीप नेहरा ने बताया कि मामले के प्रत्येक पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। अनुसंधान पूरा होने के बाद हत्या के कारणों और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा किया जाएगा।