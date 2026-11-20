जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने कथित तौर पर कट्टे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना पुराना शहर स्थित फूटे दरवाजे के पास की है। मृतका की शादी करीब एक महीने पहले ही ग्वालियर निवासी युवक से हुई थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में एक युवती के साथ उसके कथित प्रेम संबंध और ससुराल जाने को लेकर अनिच्छा जताने की बात सामने आई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

जानकारी के अनुसार, मृतका गुनगुन (25) पत्नी अमन निवासी ग्वालियर शुक्रवार को अपने मायके में थी। इसी दौरान उसने कथित तौर पर कट्टे से अपने सिर में गोली मार ली। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मृतका के भाई ने कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलने पर सीओ सिटी प्रदीप नेहरा और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य और आवश्यक नमूने एकत्र किए। पुलिस ने घटनास्थल से कट्टा भी बरामद किया है। पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया।

एक महीने पहले हुई थी शादी, ससुराल जाने को तैयार नहीं थी विवाहिता

कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव के अनुसार, गुनगुन की शादी करीब एक महीने पहले ग्वालियर निवासी अमन से हुई थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विवाहिता का एक युवती के साथ कथित प्रेम संबंध था। वह अक्सर मोबाइल फोन पर उससे बातचीत करती थी। बताया जा रहा है कि गुनगुन मायके से ससुराल ग्वालियर नहीं जाना चाहती थी। इस बात को लेकर मायके पक्ष के लोग उसे लगातार समझा रहे थे।

प्रेम संबंध और पारिवारिक परिस्थितियों की जांच कर रही पुलिस

पुलिस के अनुसार, युवती के साथ कथित प्रेम संबंध और ससुराल जाने से इनकार करने की बात घटना से जुड़े संभावित पहलुओं के रूप में सामने आई है। हालांकि, विवाहिता ने आत्महत्या क्यों की, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।