पश्चिमी राजस्थान के थार क्षेत्र में अकाल और चारे का गंभीर संकट बना हुआ है। इस स्थिति में बेसहारा गोवंश की मदद के लिए ग्रीनमैन नरपत सिंह राजपुरोहित आगे आए हैं। उनकी यह अनूठी पहल अब रंग लाने लगी है।सोशल मीडिया के जरिये शुरू की गई इस मुहिम को व्यापक जनसहयोग मिल रहा है। नरपत सिंह राजपुरोहित ने अपनी बाइक और ड्रोन कैमरा बेचकर इस कार्य की शुरुआत की थी। इसके बाद देश-प्रदेश के दानदाता और गौसेवक इस अभियान से जुड़ते चले गए।बाड़मेर और जैसलमेर सीमा क्षेत्र में हजारों बेसहारा पशु घूम रहे हैं। बारिश की कमी से इन बेजुबानों के सामने भोजन का भारी संकट पैदा हो गया है। इसी पीड़ा को देखते हुए चारा सेवा अभियान शुरू किया गया था।जनसहयोग से चारे से भरे दो ट्रक जरूरतमंद इलाकों में भेजे गए हैं। पहला ट्रक द्राबा गांव के पास कालूणा टोबा की मालण बाई की ओरण में पहुंचा है। यहां हजारों बेसहारा गोवंश के लिए मुफ्त चारे का इंतजाम किया गया है।दूसरा ट्रक लंगेरा क्षेत्र में बेघर गोमाता की सेवा के लिए भेजा गया है। ग्रीन डेजर्ट संस्थान का यह निरंतर प्रयास है कि अकाल के इस कठिन समय में गोवंश को भोजन मिले। थार की धरती पर कोई भी जीव भूखा न रहे।यह अभियान समाज की सामूहिक संवेदना और जीवदया की भावना का परिणाम है। मां मालण बाई मंदिर टीम और लंगेरा युवा टीम ने इस कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाई है। संस्थान भविष्य में भी जनसहयोग से इस गौसेवा मुहिम को जारी रखेगा।