बाड़मेर पंचायत चुनाव के बाद जिला परिषद में उप जिला प्रमुख चुनाव हुए। कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस सीट पर कब्जा जमाया। 6 साल बाद कांग्रेस ने यह पद भाजपा से छीना है।

गुरुवार को हुए उप जिला प्रमुख पद के चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी प्रेम कंवर ने जीत हासिल की। बाड़मेर जिला परिषद की कुल 37 सीटों में से कांग्रेस ने 21 पर जीत दर्ज की थी। भाजपा को 11 और आरएलपी को 5 सीटें मिली थीं। कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत था। इसके बावजूद भाजपा ने बाली देवी को अपना प्रत्याशी बनाया। आरएलपी ने इस चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। जिला परिषद कार्यालय में गुरुवार को मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। इसके तुरंत बाद वोटों की गिनती की गई।

चुनाव परिणाम और प्रमाण पत्र

मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी प्रेम कंवर को 21 वोट प्राप्त हुए। भाजपा प्रत्याशी बाली देवी को 15 वोट मिले। एक वोट नोटा में दर्ज किया गया। नतीजे घोषित होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने प्रेम कंवर को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी और विधायक हरीश चौधरी मौजूद रहे। जिला प्रमुख गफूर अहमद और कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा भी उपस्थित थे। राजेंद्र कड़वासरा समेत कई अन्य नेता भी इस दौरान मौजूद थे।

कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत

बुधवार को हुए जिला प्रमुख चुनाव में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। गफूर अहमद को जिला प्रमुख बनाया गया था। कांग्रेस ने 67 साल से इस पद पर अपना कब्जा बरकरार रखा। उप जिला प्रमुख की सीट पर कांग्रेस ने 6 साल बाद वापसी की है। इससे पहले वर्ष 2020 में यह सीट भाजपा के पास थी। उस समय खेताराम उप जिला प्रमुख थे।