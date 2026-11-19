केकड़ी नगर पालिका में बोर्ड गठन के बाद गुरुवार को आयोजित पहली साधारण सभा की बैठक राजनीतिक खींचतान और हंगामे की भेंट चढ़ गई। सदन में कांग्रेस और भाजपा पार्षद लगभग हर मुद्दे पर आमने-सामने भिड़ते नजर आए और उनमें मुद्दों पर चर्चा होने के बजाय, तीखी बहसबाजी और आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति बनी रही। नौबत यहां तक आ गई कि दोनों ही दलों के पार्षद आसन के सामने आ गए और सदन में पर्चे लहराने लगे। बाद में भाजपा पार्षदों ने सदन से वाकआउट कर दिया।प्रदेश में भाजपा की सरकार और केकड़ी में भाजपा विधायक होने तथा नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड होने की राजनीतिक विसंगति का असर बैठक में साफ नजर आया। एजेंडे में शामिल प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने प्रशासक कार्यकाल में हुए कार्यों और निर्णयों की समीक्षा करवाने की मांग उठाई तो भाजपा पार्षदों ने भी पूर्ववर्ती कांग्रेस बोर्ड के कार्यकाल में हुए कार्यों पर सवाल उठाए। हालांकि पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने शहर के विकास को प्राथमिकता देने की अपील करते हुए सभी सदस्यों से अपने-अपने वार्डों के विकास कार्यों और आवश्यकताओं पर सुझाव देने की बात कही। मगर उनकी यह बात हंगामे और शोर-शराबे में अनसुनी होकर रह गई।भाजपा पार्षदों ने शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार, सार्वजनिक लाइटों की व्यवस्था तथा ट्रेचिंग ग्राउंड के बाहर कचरा डाले जाने का मुद्दा उठाया। वहीं कांग्रेस पार्षदों ने नगर पालिका क्षेत्र में संचालित फ्री वाई-फाई सुविधा पर होने वाले खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की और इस सुविधा को अनुपयोगी बताते हुए इसे बंद करने की बात कही। इसके अलावा नगर पालिका के विकास कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के माध्यम से करवाने पर भी आपत्ति जताई गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। जो बाद में हंगामें में बदल गया और भाजपा और कांग्रेस के कई पार्षद आसन के सामने पहुंच गए। इस दौरान दोनों ओर से पर्चे लहराए गए और सदन में काफी देर तक गतिरोध की स्थिति बनी रही।बैठक के दौरान पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने पीडब्ल्यूडी को कार्यकारी एजेंसी बनाने के निर्णय तथा फ्री वाई-फाई की उपयोगिता की समीक्षा करवाकर अधीशासी अधिकारी से आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा तथा तब तक भुगतान पर रोक लगाने की बात कही। इस पर अधिशासी अधिकारी कानाराम मीणा ने स्पष्ट किया कि ये निर्णय बोर्ड के गठन के पूर्व प्रशासक के समय के हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासक को भी बोर्ड की शक्तियां प्राप्त होती हैं। उनके कार्यकाल में लिए गए निर्णयों को रोकने का अधिकार अधिशासी अधिकारी के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि बोर्ड इस संबंध में चर्चा कर कोई निर्णय करता है तो उसकी पालना के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना आवश्यक होगा। अधिशासी अधिकारी के इस स्पष्टीकरण के बाद एक बार फिर सदन में गतिरोध की स्थिति बन गई। इस बीच भाजपा पार्षद एक साथ उठकर सदन से बाहर चले गए।बैठक में पालिका उपाध्यक्ष राजेन्द्र चौधरी ने विधायक जनसुनवाई केंद्र और अधिशासी अधिकारी के आवास पर लगे तालों का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि आखिर किस आदेश के तहत इन स्थानों पर ताले लगाए गए हैं और किस वजह से लगाये गए हैं, इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।बैठक में कांग्रेस पार्षद पुनीत गर्ग, भंवरलाल जैन, हनुमान बाथरा, इंदिरा जैन, प्रतिभा जैन, पूजा व्यास, सलमा बेगम तथा भाजपा पार्षद विनीत जैन, केदार शर्मा, रितेश जैन, सीमा शर्मा सहित अन्य पार्षदों ने चर्चा में भाग लिया। बैठक में कुल 40 में से 39 पार्षद उपस्थित रहे। पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की शुरुआत में अधिशासी अधिकारी कानाराम मीणा ने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों का स्वागत किया।