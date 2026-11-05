अजमेर: तबादले के नाम पर एक लाख की ठगी का आरोप, मंत्री का करीबी बताकर मांगी थी मोटी रकम

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राजस्थान के अजमेर में सरकारी कर्मचारी के तबादले के नाम पर कथित ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने खुद को केंद्रीय मंत्री और सांसद भागीरथ चौधरी का खास जानकार बताकर पीड़ित को पत्नी का ब्यावर से अजमेर तबादला कराने का भरोसा दिया। इसके बदले डेढ़ लाख रुपये मांगे गए, लेकिन पीड़ित ने एक लाख रुपये नकद और ऑनलाइन दे दिए। आरोप है कि रकम लेने के बावजूद तबादला नहीं कराया गया। पैसे वापस मांगने पर धमकी देने का भी आरोप है।



ट्रेनिंग के दौरान हुई थी आरोपी से पहचान

पुलिस के अनुसार, लोहाखान निवासी अभिषेक केन (32) ने सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने बताया कि उसकी पत्नी राजकीय चिकित्सालय अमृतकौर, ब्यावर में ईसीजी टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। पत्नी की ईसीजी ट्रेनिंग के दौरान उसकी पहचान ओमप्रकाश जाट नाम के व्यक्ति से हुई थी।

पीड़ित का आरोप है कि ओमप्रकाश ने खुद को केंद्रीय मंत्री और सांसद भागीरथ चौधरी का खास जानकार बताया। उसने राजनीतिक रसूख का हवाला देते हुए पत्नी का ब्यावर से अजमेर के किसी राजकीय अस्पताल में तबादला कराने का भरोसा दिलाया। इसके बदले उसने डेढ़ लाख रुपये की मांग की।



चुंगी चौकी पर दोस्त के सामने दिए एक लाख रुपये

रिपोर्ट के मुताबिक, 3 अप्रैल 2026 को अभिषेक अपने दोस्त जावेद खान के साथ आरोपी से मिलने शास्त्री नगर की चुंगी चौकी पहुंचा। आरोप है कि वहां ओमप्रकाश ने तबादले के लिए डेढ़ लाख रुपये मांगे। इस पर अभिषेक ने 50 हजार रुपये नकद दिए और 50 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। इस तरह आरोपी को कुल एक लाख रुपये दिए गए।



जयपुर में किसी मैडम को पैसे देने की कही बात

पीड़ित ने आरोप लगाया कि 12 अप्रैल को आरोपी ने काम जल्दी करवाने के नाम पर जयपुर में किसी मैडम को 50 हजार रुपये देने की बात कही। इसके लिए उसने अभिषेक से रकम लेकर आने को कहा। बाद में फोन पर बातचीत के दौरान आरोपी ने बकाया 50 हजार रुपये देने की बात कही, लेकिन जयपुर में रकम लेने से मना कर दिया।



कभी मंत्री से बात तो कभी चुनाव बाद सूची का आश्वासन

आरोप है कि इसके बाद भी ओमप्रकाश पत्नी के तबादले को लेकर लगातार आश्वासन देता रहा। कभी मंत्री से बात होने, कभी ट्रांसफर होने और कभी नगर निगम चुनाव के बाद सूची जारी होने की बात कहकर वह पीड़ित को टालता रहा।



जब अभिषेक ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी ने कथित तौर पर उसके साथ गाली-गलौज की और धमकी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपों की जांच की जा रही है।

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