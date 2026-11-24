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लुधियाना के गुरुद्वारा साहिब में प्रकाश पर्व पर उमड़ी संगत, श्रद्धालुओं ने टेका माथा

पवन कुमार

Updated Tue, 24 Nov 2026 01:44 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 01:44 PM IST







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लुधियाना के सराभा नगर स्थित गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं ने माथा टेककर गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस पावन मौके पर बड़ी संख्या में संगत गुरुद्वारा साहिब पहुंची और श्रद्धा व उत्साह के साथ प्रकाश पर्व मनाया। ... और पढ़ें

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