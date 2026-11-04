{"_id":"6aeaff9ca7bca94e0c0aada1","slug":"video-akali-dal-youth-rally-in-jagraon-announcement-made-to-allocate-50-of-tickets-to-youth-in-2027-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"जगराओं में अकाली दल की यूथ रैली, 2027 में युवाओं को 50% टिकट देने का ऐलान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच शिरोमणि अकाली दल ने जगराओं में यूथ मिलनी रैली के जरिए युवा शक्ति को लामबंद करने के साथ आम आदमी पार्टी सरकार और जगराओं की विधायक सरबजीत कौर मानुके के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा खोल दिया। लुधियाना-फिरोजपुर मुख्य मार्ग स्थित होटल स्नेह मोहन में पूर्व विधायक एवं अकाली दल कोर कमेटी सदस्य एसआर कलेर की अगुवाई में आयोजित रैली में यूथ अकाली दल अध्यक्ष सरबजीत सिंह झिंजर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। रैली में युवाओं की भारी भागीदारी को अकाली नेताओं ने 2027 के चुनावों के लिए संगठन की मजबूती का संकेत बताया। युवाओं को संबोधित करते हुए सरबजीत सिंह झिंजर ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने आरोप लगाया कि बदलाव के नाम पर सत्ता में आई आप सरकार पंजाब को बर्बादी की ओर धकेल रही है। झिंजर ने दावा किया कि सरकार ने विज्ञापनों और प्रचार बोर्डों पर 1100 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, लेकिन प्रदेश में न नई इंडस्ट्री आई और न ही युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार दिल्ली के नेताओं के इशारों पर चल रही है और राज्य के खजाने का दुरुपयोग किया जा रहा है। कोठी विवाद मानुके का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं जगराओं की विधायक सरबजीत कौर मानुके का कथित कोठी विवाद अकाली दल की यूथ मिलनी रैली में भी खूब गूंजा। चुनावी तैयारियों के बीच आयोजित इस रैली में झिंजर ने विधायक को कोठी विवाद और विकास के मुद्दों पर घेरते हुए तीखे राजनीतिक तंज कसे। झिंजर ने आरोप लगाया कि जगराओं हलके में विकास करवाने के बजाय विधायक एनआरआई और सरकारी कोठियों से जुड़े विवादों में उलझी हुई हैं। उन्होंने कहा कि कोठी विवाद लगातार विधायक का पीछा कर रहा है और अब अकाली दल की युवा रैली में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठा। विधायक की चुनावी जीत पर भी झिंजर ने तंज कसते हुए कहा कि मानुके अपनी काबिलियत बताएं और साबित करें कि वह अपने दम पर चुनाव जीत सकती हैं। उन्होंने कहा कि विधायक पिछली बार लहर में जीत गई थीं। झिंजर ने कटाक्ष करते हुए कहा, "हम तो दुआ करते हैं कि उन्हें फिर टिकट मिले।" 2027 में युवाओं को 50 प्रतिशत टिकट देने का ऐलान मीडिया से बातचीत में झिंजर ने दावा किया कि रैली में 90 से 95 प्रतिशत तक युवा शामिल हुए, जो अकाली दल के लिए बड़ा बदलाव और शुभ संकेत है। उन्होंने ऐलान किया कि 2027 विधानसभा चुनावों में पार्टी 50 प्रतिशत टिकट युवाओं को देने का प्रयास करेगी, ताकि पंजाब की राजनीति में युवा वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। झिंजर ने आरोप लगाया कि आप सरकार परिवारवाद, वीआईपी कल्चर और नशे को खत्म करने के वादों पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा युवाओं को खेलों और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया है। युवाओं को 10 लाख रुपये की सहायता का वादा पूर्व विधायक एसआर कलेर ने रैली में पहुंचे युवाओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि धान की कटाई और गेहूं की बिजाई के व्यस्त सीजन के बावजूद युवा अपने ट्रैक्टर और खेती के काम छोड़कर बड़ी संख्या में रैली में पहुंचे हैं। कलेर ने पंजाब में नशे, बेरोजगारी और बिगड़ती कानून व्यवस्था को सबसे बड़ी चुनौतियां बताते हुए कहा कि सुखबीर सिंह बादल ने युवाओं से वादा किया है कि अकाली दल की सरकार बनने पर कारोबार शुरू करने के लिए युवाओं को 10 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक जिले में स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा सकें। 16 नवंबर को महिलाओं की विशाल रैली रैली के अंत में एसआर कलेर ने घोषणा की कि 16 नवंबर को इसी स्थान पर बीबा हरसिमरत कौर बादल की अगुवाई में महिलाओं की विशाल रैली आयोजित की जाएगी। अकाली दल नेताओं ने इसे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संगठन को मजबूत करने और राजनीतिक गतिविधियों को तेज करने की दिशा में अहम कदम बताया।

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