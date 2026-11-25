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जालंधर नगर निगम में हाउस बैठक से पहले ही कर्मचारियों और पार्षदों के बीच हंगामे की स्थिति बन गई। कर्मचारियों की हड़ताल का मामला एक बार फिर गरमा गया। एक ग्रुप के मुलाजिमों ने दोबारा हड़ताल करते हुए निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कूड़े से भरी गाड़ियां मुख्यालय के सामने खड़ी कर रास्ता बंद कर दिया, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई।

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