जालंधर सड़क हादसे में मारे गए पप्पी स्वीट शॉप के बेटे आरव तलवाड़ का नम आंखों के साथ अंतिम संस्कार

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जालंधर में सड़क हादसे में मारे गए पप्पी स्वीट शॉप के बेटे आरव तलवाड़ का हरनामदासपुरा में अंतिम संस्कार किया गया। जिसमें शहर के गणमान्य लोगों ने परिवार के साथ दुख सांझा किया। इस दौरान वेस्ट हलके के पूर्व विधायक शीतल अंगुराल ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि विदित ओलख और आरव तलवाड़ मेरे बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ते है। उन्होंने कहा कि मन बहुत दुखी है, बच्चों का सर्कल अच्छा था। स्कूल से आए बच्चों को रोता हुआ देखा नहीं जा रहा है। कई बड़े कलाकार गिप्पी ग्रेवाल, बीनू ढिल्लों, शहनाज गिल, प्रीत हरपाल और अन्य स्पीड रिकॉर्ड के मालिक दिनेश औलख के बेटे की मौत पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे।

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