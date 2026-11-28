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मोगा की नगर परिषद बाघापुराना और धर्मकोट के कुल 22 वार्डों में मतदान शुरू
मोगा की नगर परिषद बाघापुराना और धर्मकोट के कुल 22 वार्डों में सुबह आठ बजे मतदान शुरू हो गया है।
मोगा की दोनों नगर परिषदों में कुल 92 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें नगर परिषद बाघापुराना के 15 वार्डों में 62 उम्मीदवार तथा नगर परिषद धर्मकोट के 7 वार्डों में 30 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जबकि पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। प्रशासन की ओर से मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए सभी जरूरी प्रबंध किए गए हैं।
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