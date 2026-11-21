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फरीदकोट में 752 पेटियां शराब के साथ ट्रक चालक गिरफ्तार, पंजाब से तस्करी कर गुजरात ले जाने की आशंका
फरीदकोट पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 752 पेटी अंग्रेजी शराब और महंगे ब्रांड की बीयर से भरा ट्रक को पकड़ा है।शराब की बोतलों से स्कैन कोड हटाए हुए है और ट्रक को ऊपर से फूस से ढककर ले जाया जा रहा था, ताकि किसी को खेप के बारे में संदेह न हो। पुलिस ने इस ट्रक के चालक हरि कृष्ण निवासी बीकानेर (राजस्थान) को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शराब से लदे राजस्थान नंबर के ट्रक को भी कब्जे में ले लिया है और केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, शराब की यह खेप पंजाब से गुजरात भेजी जा रही थी, जहां शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।
इस मामले में डीएसपी अवतार सिंह राजपाल ने बताया कि सीआईए स्टाफ की टीम चहल रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि शराब से भरा एक ट्रक इस रास्ते से गुजरने वाला है। पुलिस ने तत्काल नाकाबंदी कर ट्रक को रोक लिया। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब और महंगी बीयर बरामद हुई।
डीएसपी के अनुसार शराब की बोतलों से स्कैन कोड हटाया जाना है। सामान्य तौर पर इन कोड के माध्यम से शराब के ब्रांड, कंपनी और सप्लाई चेन से जुड़ी जानकारी हासिल की जा सकती है। कोड हटाए जाने से पुलिस को आशंका है कि खेप के वास्तविक स्रोत और सप्लाई से जुड़े तथ्यों को छिपाने की कोशिश की गई है। अब ट्रक चालक को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी।
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