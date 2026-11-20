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आम आदमी पार्टी के विद्यार्थी संगठन की ओर से आज सरकारी आईटीआई, मोगा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने छात्र संगठन के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हिमांथन शर्मा और वरिष्ठ अध्यक्ष अरमान सिद्धू को सम्मानित किया। उन्होंने दोनों युवा साथियों को नई जिम्मेदारियां मिलने पर बधाई दी और उनका मुंह मीठा करवाकर शुभकामनाएं भेंट कीं। इस अवसर पर विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने युवा साथियों से मुलाकात की और उनके विचार सुने। उन्होंने विद्यार्थियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि युवाओं में नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को आगे बढ़ाना जरूरी है। उन्हें उम्मीद है कि हिमांथन शर्मा और अरमान सिद्धू अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाते हुए विद्यार्थियों की समस्याओं और मांगों को उचित मंच तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने सभी युवा साथियों को नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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