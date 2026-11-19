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पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 15 से 18 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे कर्मचारी अब भी नियमित होने और स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी कड़ी में वीरवार को फरीदकोट में हड़ताली कर्मचारियों ने शहर में रोष मार्च निकालकर सरकार को उसके पुराने चुनावी आश्वासनों की याद दिलाई। एचएम एम्पलाइज यूनियन की प्रांतीय कमेटी के आह्वान पर 11 नवंबर से जारी इस हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना था कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता उनके धरनों में पहुंचकर उनकी मांगों का समर्थन करते थे और सरकार बनने पर सेवाएं नियमित करने का भरोसा देते थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार ने उनकी मांगों को प्राथमिकता नहीं दी। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे यूनियन पदाधिकारियों सचिन दीप सिंह, डॉ. दीपशिखा और डॉ. कविता जिंदल ने कहा कि वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देने के बावजूद कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं और वेतन नहीं मिल रहा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार के कार्यकाल का अंतिम दौर चल रहा है तो भी कर्मचारियों को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विभाग की आपातकालीन और जरूरी सेवाएं भी बंद की जा सकती हैं। ऐसे में सरकार के सामने कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखने की चुनौती भी खड़ी हो सकती है।

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