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सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के प्रथम गुरु धन-धन श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर संगत में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी खुशी में मंगलवार सुबह फरीदकोट में आपसी भाईचारे और सांझीवालता का संदेश देते हुए एक विशाल नगर कीर्तन सजाया गया। यह नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब बलबीर एवेन्यू से आरंभ होकर शहर के विभिन्न बाजारों और इलाकों से होते हुए गुजरा।

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