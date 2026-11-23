{"_id":"6b0413ec907ad7ba100ab1af","slug":"video-in-observance-of-the-festival-of-prakash-parv-the-khalsa-college-governing-council-of-amritsar-organized-a-nagar-kirtan-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"प्रकाश पर्व को लेकर अमृतसर के खालसा कॉलेज गवर्निंग काउंसिल ने निकाला नगर कीर्तन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर खालसा कॉलेज गवर्निंग काउंसिल की ओर से नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन खालसा कॉलेज से आरंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचा। नगर कीर्तन में श्रद्धालुओं ने गुरु साहिब के प्रति श्रद्धा और आस्था व्यक्त की। नगर कीर्तन के दौरान जगह-जगह समाजसेवी संस्थाओं और संगत की ओर से स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर नगर कीर्तन का अभिनंदन किया। इस दौरान धार्मिक माहौल बना रहा और संगत ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की खुशी साझा की। नगर कीर्तन में शामिल श्रद्धालु गुरबाणी का गायन करते हुए आगे बढ़े। आयोजन का उद्देश्य गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं, मानवता, समानता और सेवा के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना रहा। इस अवसर पर खालसा कॉलेज गवर्निंग काउंसिल के सचिव रजिंदर मोहन सिंह छिना ने बाबा नानक के जन्म दिवस की महिमा बताते हुए कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने पूरी मानवता को सत्य, प्रेम, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को सही मार्ग दिखाती हैं। गुरु साहिब ने जात-पात और भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करने की प्रेरणा दी। उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज में आपसी सद्भाव और एकता को मजबूत किया जा सकता है।

... और पढ़ें