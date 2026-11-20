{"_id":"6affc8f70dda55541d04fe08","slug":"video-in-amritsar-a-car-driven-by-an-inebriated-police-officer-ran-over-a-12-year-old-girl-the-officer-was-apprehended-by-people-on-the-spot-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमृतसर में नशे में धुत पुलिसकर्मी की कार ने 12 वर्षीय बच्ची को कुचला, लोगों ने मौके पर दबोचा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमृतसर के सुल्तानविंड रोड पर बुधवार को एक तेज रफ्तार कार ने स्कूल से घर लौट रही 12 वर्षीय बच्ची को टक्कर मार दी। आरोप है कि कार चला रहा पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत था। हादसा इतना गंभीर था कि बच्ची कार के नीचे फंस गई। मौके पर मौजूद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। घटना के बाद लोगों ने आरोपी को घेरकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी की पहचान हवलदार अमृतपाल सिंह के रूप में हुई है। अंबेडकर समाज दल के यूथ प्रेसिडेंट राहुल सोरी ने आरोप लगाया कि हादसे के समय पुलिसकर्मी नशे की हालत में था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लोगों ने उसकी ऑल्टो कार की जांच की तो उसमें से शराब की बोतल, सिगरेट और लाइटर बरामद हुए। पंजाब चेयरमैन विक्की के अनुसार बच्ची को टक्कर मारने के बाद आरोपी ने मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने कार को घेरकर उसे पकड़ लिया। अनाथ बच्ची के परिवार ने मांगा न्याय घायल बच्ची की देखभाल कर रही उसकी बुआ प्रीति ने बताया कि बच्ची के माता-पिता और दादा-दादी का पहले ही निधन हो चुका है। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और उसके सदस्य दिव्यांग हैं। उन्होंने प्रशासन से बच्ची का पूरा इलाज करवाने तथा आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित कर कड़ी सजा देने की मांग की। सूचना मिलने पर सुल्तानविंड चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर कार कब्जे में कर ली। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घायल बच्ची का मेडिकल करवाया जा रहा है। आरोपी पुलिसकर्मी का भी मेडिकल परीक्षण कराया गया है। जांच रिपोर्ट और सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अंबेडकर समाज दल ने पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

... और पढ़ें