विदिशा: पुलिस के दो सिपाहियों की दबंगई! भोपाल क्राइम ब्रांच बताकर युवक को उठाने पहुंचे, लोगों ने पकड़ा

विदिशा जिले के लटेरी में शुक्रवार रात उस समय हंगामा मच गया, जब गुना पुलिस के दो सिपाही सादे कपड़ों में पहुंचे और एक युवक को जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश करने लगे। दोनों ने खुद को भोपाल क्राइम ब्रांच का कर्मचारी बताया। युवक को जबरन ले जाते देख आसपास मौजूद लोगों को शक हुआ। उन्होंने हस्तक्षेप कर युवक को छुड़ाया और दोनों सिपाहियों को पकड़कर थाने पहुंचा दिया। अब इस घटना को लेकर पुलिस विभाग में हलचल मची हुई है। गुना एसपी हितिका वासल ने मामले की जानकारी लेकर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात लटेरी में जितेंद्र धाकड़ पुलिस चौकी के पास मौजूद थे। इसी दौरान एक गाड़ी में सवार होकर दो लोग वहां पहुंचे। इनमें से एक की पहचान हेमंत रजक के रूप में हुई है, जो गुना पुलिस के कंट्रोल रूम में पदस्थ है। दूसरे व्यक्ति की पहचान और भूमिका की जांच की जा रही है।

दोनों ने सबसे पहले जितेंद्र से महेश धाकड़ के बारे में पूछताछ शुरू की। जितेंद्र को लगा कि शायद किसी सरकारी काम से उनसे जानकारी ली जा रही है। इसके बाद दोनों ने उनसे नीचे आने को कहा। जैसे ही जितेंद्र नीचे आए, दोनों ने उन्हें जबरन अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश शुरू कर दी। इस दौरान वे रमेश धाकड़ के बारे में भी पूछताछ कर रहे थे। दोनों बार-बार खुद को भोपाल क्राइम ब्रांच का कर्मचारी बताते हुए जितेंद्र से अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे।

जितेंद्र को जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश देखकर आसपास मौजूद लोगों को शक हुआ। लोगों ने सवाल उठाया कि अगर दोनों पुलिसकर्मी हैं, तो उनके पास वर्दी और पहचान पत्र क्यों नहीं हैं? पुलिस चौकी के पास ही किसी युवक को इस तरह जबरन गाड़ी में बैठाकर ले जाने की कोशिश क्यों की जा रही है? इसके बाद लोगों ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने जितेंद्र को दोनों के कब्जे से छुड़ाया और दोनों व्यक्तियों को घेर लिया। बाद में उन्हें पकड़कर थाने पहुंचाया और लटेरी पुलिस के हवाले कर दिया।



पढ़ें: इंदौर में सड़क पर विवाद के बाद खूनी संघर्ष: रॉन्ग साइड से आ रहे युवकों ने किया चाकू से हमला, एक गिरफ्तार

मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि उन्हें लगा कि युवक का अपहरण किया जा रहा है। पुलिस चौकी के सामने ही कोई व्यक्ति किसी को जबरन गाड़ी में बैठाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में उन्होंने पहले युवक को बचाया और फिर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया।

इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि गुना पुलिस के दोनों सिपाही लटेरी में किस काम से पहुंचे थे? वे जितेंद्र को किस आधार पर अपने साथ ले जाना चाहते थे? उन्होंने खुद को भोपाल क्राइम ब्रांच का कर्मचारी क्यों बताया? इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं।

नियमानुसार, किसी दूसरे जिले में कार्रवाई या पूछताछ के लिए पहुंचने वाली पुलिस को स्थानीय पुलिस को सूचना देनी होती है। हालांकि, इस मामले में आरोप है कि दोनों सिपाही बिना स्थानीय पुलिस को सूचना दिए और बिना वर्दी के सादे कपड़ों में लटेरी पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने युवक को जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश की।

लटेरी पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि दोनों के पास जितेंद्र को ले जाने के लिए कोई गिरफ्तारी वारंट या वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश था या नहीं। साथ ही महेश और रमेश धाकड़ से जुड़े मामले में जितेंद्र की भूमिका और उनसे पूछताछ की वजह भी जांच के दायरे में है।

इस मामले में गुना एसपी हितिका वासल ने कहा है कि घटना की जानकारी ली जा रही है। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद लटेरी में भी इसकी चर्चा हो रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जितेंद्र को ही ले जाने की कोशिश क्यों की गई और महेश व रमेश धाकड़ का इस पूरे मामले से क्या संबंध है?