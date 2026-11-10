विदिशा: जमीन की मेंड़ को लेकर रिश्तों में खूनी संघर्ष, पीट-पीटकर की युवक की हत्या, ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश

जमीन का एक टुकड़ा और खेत की सीमा को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि रिश्तों का खून बह गया। ग्यारसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मनोरा में सोमवार को खेत पर काम कर रहे नीलेश रघुवंशी की उनके ही रिश्तेदारों ने कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। आरोप है कि मारपीट के बाद उन्हें ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश भी की गई। बीच-बचाव करने पहुंचे भतीजे की सूझबूझ से नीलेश की जान पर मंडरा रहा एक और खतरा टल गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में उनकी मौत हो गई।जानकारी के अनुसार नीलेश रघुवंशी रोज की तरह सोमवार सुबह अपने खेत पर काम करने पहुंचे थे। इसी दौरान उनके रिश्तेदार सूरज रघुवंशी और हरि सिंह रघुवंशी भी वहां आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमीन की सीमा और रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। सोमवार को खेत की मेंड़ को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते गाली-गलौज और मारपीट में बदल गई।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपियों ने नीलेश के साथ लात-घूंसों से जमकर मारपीट की। इस दौरान नीलेश अकेले थे और खुद को बचा नहीं सके। मारपीट में उन्हें गंभीर चोटें आईं। घटनास्थल पर नीलेश का भतीजा हर्ष रघुवंशी भी मौजूद था। हर्ष के मुताबिक मारपीट के बाद आरोपियों ने नीलेश को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। ट्रैक्टर उनकी तरफ बढ़ाया गया तो हर्ष ने अपना ट्रैक्टर बीच में अड़ाकर रास्ता रोक दिया। इससे आरोपी नीलेश को ट्रैक्टर से कुचल नहीं सके।आरोप है कि घटनास्थल से लौटते समय आरोपियों ने हर्ष के ताऊ खेलन सिंह को भी ट्रैक्टर की चपेट में ले लिया, जिससे वे घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। मारपीट में गंभीर रूप से घायल नीलेश को परिजन तत्काल विदिशा मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी, बच्चों और मां का रो-रोकर बुरा हाल है। मेडिकल कॉलेज में शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मौत के कारणों की विस्तृत पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगी।घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने ग्यारसपुर थाना पुलिस को मामले की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है। ट्रैक्टर को कब्जे में लेने की कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मारपीट में कितने लोग शामिल थे और ट्रैक्टर किसने चलाया था। घायल खेलन सिंह के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।ग्राम मनोरा में इस घटना के बाद मातम पसरा हुआ है। जिस जमीन और रास्ते को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, उसी ने आखिरकार हिंसक रूप ले लिया। गांव के लोगों के बीच भी घटना को लेकर चर्चा है। एक मामूली जमीन विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई और परिवार के सामने जीवनभर का दुख छोड़ गया।