शिक्षा के मंदिर में विद्यार्थियों को सुविधाएं और बेहतर शिक्षा देने की जिम्मेदारी निभाने वाले संस्थानों में यदि निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूली जाए और जमा रकम की रसीद भी न दी जाए, तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। डिंडौरी जिले के अमरपुर विकासखंड स्थित मॉडल स्कूल में छात्र-छात्राओं से निर्धारित नामांकन शुल्क से अधिक राशि वसूलने का मामला सामने आया है। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है कि शिक्षा मंडल द्वारा निर्धारित 500 रुपए शुल्क के स्थान पर स्कूल प्रबंधन ने प्रति छात्र 825 रुपए वसूले हैं।विद्यार्थियों के मुताबिक नामांकन के नाम पर उनसे 825 रुपए जमा कराए गए, जबकि निर्धारित शुल्क 500 रुपए बताया गया था। इस तरह प्रत्येक विद्यार्थी से 325 रुपए अतिरिक्त वसूले जाने का आरोप है। मामले में सबसे गंभीर पहलू यह है कि विद्यार्थियों से राशि जमा कराने के बावजूद उन्हें भुगतान की रसीद नहीं दी गई। इससे शुल्क वसूली की प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर विद्यार्थियों से ली गई अतिरिक्त राशि किस मद में जमा कराई गई और इसका हिसाब-किताब क्या है, यह स्पष्ट होना बाकी है।मामले में विद्यार्थियों ने संबल योजना को लेकर भी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि कई छात्र-छात्राएं योजना के तहत पात्र हैं, इसके बावजूद उन्हें शुल्क में राहत का लाभ नहीं दिया गया। शासन की योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा के दौरान आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से संचालित की जाती हैं। ऐसे में यदि पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो यह भी जांच का विषय है कि आखिर उन्हें राहत से वंचित क्यों रखा गया।मामले को लेकर जब स्कूल के प्रभारी प्राचार्य से जवाब मांगा गया तो आरोपों पर स्पष्ट जानकारी देने के बजाय गोलमोल बातें सामने आईं। निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूले जाने, रसीद नहीं दिए जाने और संबल योजना के पात्र विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिलने जैसे सवालों पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अब सवाल यह है कि मॉडल स्कूल में विद्यार्थियों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि किस आधार पर वसूली गई। बिना रसीद राशि जमा कराने की व्यवस्था क्यों अपनाई गई और संबल योजना के पात्र बच्चों को राहत क्यों नहीं दी गई।मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की भूमिका अहम होगी। यदि विद्यार्थियों के आरोप सही पाए जाते हैं, तो जिम्मेदारों के विरुद्ध जांच कर उचित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा के नाम पर आर्थिक बोझ झेल रहे विद्यार्थियों को राहत और पारदर्शी व्यवस्था मिलना जरूरी है।