विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में शनिवार को कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर बाबा महाकाल की भव्य भस्म आरती हुई। सुबह चार बजे मंदिर के पट खुलने के साथ ही भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक कर विशेष श्रृंगार किया गया। इस दौरान बाबा महाकाल को भांग से सजाया गया और चांदी का मुकुट व मुंड माला धारण कराई गई। भस्म अर्पित किए जाने के बाद बाबा महाकाल ने भक्तों को दिव्य दर्शन दिए। इस अलौकिक स्वरूप के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर जय श्री महाकाल के उद्घोष से गूंज उठा।

मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि भस्म आरती के दौरान सबसे पहले गर्भगृह में स्थापित सभी देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। इसके बाद भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया गया। दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से तैयार पंचामृत अर्पित कर बाबा का अभिषेक किया गया। इसके बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरि ओम का जल अर्पित किया गया।



कपूर आरती के बाद भगवान महाकाल को चांदी का मुकुट और मुंड माला धारण कराई गई। इस दौरान बाबा का भांग से विशेष श्रृंगार किया गया। इसके बाद भगवान को भस्म रमाई गई और श्रद्धालुओं को उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए।

मान्यता है कि भस्म अर्पित करने के बाद भगवान महाकाल निराकार से साकार स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। भस्म आरती में शामिल श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और भक्ति में लीन होकर जय श्री महाकाल का उद्घोष किया।

महाकाल मंदिर में आरती का समय

भस्म आरती : सुबह 4:00 से 6:00 बजे तक

दद्योदक आरती (बालभोग) : सुबह 7:30 से 8:15 बजे तक

भोग आरती : सुबह 10:30 से 11:15 बजे तक

संध्या पूजन : शाम 5:00 से 5:45 बजे तक

संध्या आरती : शाम 6:30 से 7:15 बजे तक

शयन आरती : रात 10:30 से 11:00 बजे तक

महाकाल मंदिर के हेल्पलाइन नंबर

श्री महाकालेश्वर मंदिर से संबंधित जानकारी के लिए श्रद्धालु टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 18002331008 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दर्शन, आरती, पूजन और दान सहित अन्य जानकारियां 24 घंटे इन नंबरों पर प्राप्त की जा सकती हैं: