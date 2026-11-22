विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रविवार सुबह भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का मनमोहक श्रृंगार किया गया। कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर सुबह चार बजे मंदिर के पट खुलने के बाद भगवान महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके बाद बाबा का विशेष श्रृंगार कर भस्म रमाई गई। आज के श्रृंगार की खास बात यह रही कि बाबा महाकाल को वैष्णव तिलक लगाया गया। चांदी का मुकुट और मुंडमाला धारण कर बाबा ने भक्तों को दिव्य दर्शन दिए। इस दौरान मंदिर परिसर जय श्री महाकाल के उद्घोष से गूंज उठा।

दूध, दही, घी और फलों के रस से हुआ अभिषेक

महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर बाबा महाकाल का विशेष पूजन और श्रृंगार किया गया। सुबह चार बजे मंदिर के पट खुलते ही पंडे-पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी देवी-देवताओं का पूजन किया। इसके बाद भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया गया। दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से तैयार पंचामृत अर्पित कर बाबा का अभिषेक किया गया।

इसके बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरि ओम का जल अर्पित किया गया। कपूर आरती के बाद बाबा महाकाल को चांदी का मुकुट और मुंडमाला धारण कराई गई। फिर वैष्णव तिलक लगाकर उनका आकर्षक श्रृंगार किया गया और भस्म रमाई गई।

बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, जय श्री महाकाल से गूंजा मंदिर

भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों ने बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और भक्ति में लीन होकर जय श्री महाकाल का उद्घोष किया। मान्यता है कि भस्म अर्पित करने के बाद भगवान महाकाल निराकार से साकार स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं।

महाकाल मंदिर में आरती का समय

भस्म आरती: सुबह 4:00 से 6:00 बजे तक

दद्योदक आरती (बालभोग): सुबह 7:30 से 8:15 बजे तक

भोग आरती: सुबह 10:30 से 11:15 बजे तक

संध्या पूजन: शाम 5:00 से 5:45 बजे तक

संध्या आरती: शाम 6:30 से 7:15 बजे तक

शयन आरती: रात 10:30 से 11:00 बजे तक

महाकालेश्वर मंदिर के हेल्पलाइन नंबर

मंदिर से संबंधित जानकारी के लिए श्रद्धालु टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 18002331008 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा महाकाल दर्शन, आरती, पूजन और दान सहित अन्य जानकारियों के लिए 24 घंटे इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।