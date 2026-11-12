एमपी: चार महीने में ही टूट गया सात फेरों का रिश्ता, 50 हजार कैश और जेवर लेकर गायब हुई दुल्हन

दी के सात फेरों के साथ जिंदगीभर साथ निभाने का वादा महज चार महीने में टूट गया। मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक नवविवाहिता के घर से नगदी और सोने-चांदी के जेवर लेकर लापता होने का मामला सामने आया है। घटना बड़ागांव धसान थाना क्षेत्र के ग्राम दरगुवां की है। परिजनों का आरोप है कि बहू घर में रखे 50 हजार रुपये नकद और जेवर लेकर चली गई। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद दुल्हन के ससुर ने थाने पहुंचकर पुलिस को आवेदन दिया और कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

डेढ़ लाख रुपये खर्च कर कराई थी बेटे की शादी

ग्राम दरगुवां निवासी चंदू लोधी ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उन्होंने डेढ़ लाख रुपये खर्च कर अपने बेटे बलराम लोधी की शादी छत्तीसगढ़ निवासी सोनिया भोरिया से कराई थी। दोनों का विवाह 24 जून 2026 को बगाजमाता मंदिर में हुआ था। शादी के बाद परिवार में सब कुछ सामान्य चल रहा था। चंदू लोधी के मुताबिक, घटना के समय उनका बेटा बलराम रतनगढ़ माता मंदिर में दर्शन करने गया हुआ था। घर में बहू सोनिया और उसकी सास पार्वती कमरे में सो रही थीं, जबकि वह खुद घर के बाहर बनी छपरी में सो रहे थे।

सुबह चाय पीने के लिए जगाया तो गायब मिली बहू

चंदू लोधी के अनुसार, सुबह जब परिवार के लोग जागे तो सोनिया घर में नहीं मिली। इसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई। घर में रखे 50 हजार रुपये नकद भी गायब थे। इसके अलावा सोने-चांदी के जेवर भी नहीं मिले। इनमें एक जोड़ी पायल, करधौना, चूड़ियां, मंगलसूत्र और झुमकी शामिल हैं।

वहीं, सोनिया की सास पार्वती ने बताया कि रात में बहू तखत पर सो रही थी और वह उसके पास नीचे सोई हुई थीं। सुबह जब उन्होंने बहू को चाय पीने के लिए जगाया तो वह वहां मौजूद नहीं थी। बाद में घर में रखी नगदी और जेवर भी गायब मिले। परिवार ने आसपास और अन्य जगहों पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी।

ससुर ने थाने में दिया आवेदन, पुलिस कर रही जांच

मामले में बड़ागांव धसान थाना प्रभारी कमल सिंह ठाकुर ने बताया कि ग्राम दरगुवां निवासी चंदू लोधी की ओर से बहू के लापता होने के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है। पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।