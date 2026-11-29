शिवपुरी शहर के फिजिकल थाना क्षेत्र के सहीसपुरा में शनिवार रात मस्जिद के पास सीसी सड़क निर्माण को लेकर विवाद हो गया। सड़क निर्माण का विरोध करते हुए पूर्व नगर पालिका कर्मचारी जमील खान मिक्सचर वाहन के सामने लेट गए और काम रुकवा दिया। इस दौरान कुछ लोगों पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर फिजिकल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।

जानकारी के अनुसार, जमील खान की मांग थी कि सड़क निर्माण से पहले नालियों पर किए गए अतिक्रमण हटाए जाएं और सीसी नालियों का निर्माण कराया जाए। उनका कहना था कि यदि पहले नालियां नहीं बनाई गईं, तो सड़क बनने के बाद पानी निकासी की समस्या और बढ़ जाएगी। अपनी मांग के समर्थन में उन्होंने दीवार पर एक बैनर भी लगाया था। इसमें नाली निर्माण की मांग उठाते हुए कहा गया था कि विकास अधूरा नहीं होना चाहिए। पहले नाली बने, फिर सड़क का निर्माण कराया जाए।

वहीं, मस्जिद के आसपास रहने वाले लोग सड़क निर्माण के पक्ष में थे। उनका कहना था कि लंबे समय से सड़क खराब है। बारिश के दौरान कीचड़ और गड्ढों के कारण लोगों को परेशानी होती है। अब जब सड़क का निर्माण हो रहा है, तो इसे रुकवाना उचित नहीं है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। एक पक्ष पहले नाली निर्माण कराने की मांग कर रहा था, जबकि दूसरा पक्ष सड़क का काम पूरा कराना चाहता था।



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शनिवार रात सड़क निर्माण का काम चल रहा था। इसी दौरान जमील खान मौके पर पहुंचे और काम रुकवाने की कोशिश की। जब उनकी बात नहीं मानी गई, तो वह मिक्सचर वाहन के सामने लेट गए। उनके ऐसा करने से निर्माण कार्य रुक गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट किए जाने का आरोप है।

जमील खान का आरोप है कि सड़क निर्माण कराने वाले कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। उन्होंने कहा कि वह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे थे, लेकिन उनके साथ बदसलूकी की गई। वहीं, दूसरे पक्ष का कहना है कि जमील खान जबरदस्ती निर्माण कार्य रुकवा रहे थे। इसलिए उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की गई।

सूचना मिलने पर फिजिकल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। पुलिस जमील खान को थाने ले गई। थाना प्रभारी अवनीश सिंह राठौड़ के अनुसार, थाने पहुंचे जमील खान के परिजनों ने सड़क निर्माण पर आपत्ति नहीं करने की सहमति दी। इसके बाद जमील खान को परिजनों के साथ जाने दिया गया।

दरअसल, सहीसपुरा में मस्जिद के पास सीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। जमील खान का कहना है कि नालियों पर अतिक्रमण होने के कारण पानी निकासी की समस्या बनी हुई है। यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो नालियों का पानी सड़क पर आएगा और इससे सड़क जल्द खराब हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर विवाद शांत करा दिया है और सड़क निर्माण का काम दोबारा शुरू हो गया है। हालांकि, नालियों पर अतिक्रमण हटाने की मांग का मुद्दा अभी भी बना हुआ है।