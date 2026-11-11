शहडोल: तालाब हादसे में मृत किशोरों के परिजनों को 12 लाख की सहायता, अस्पताल में तोड़फोड़ पर कार्रवाई की मांग

चौपाटी के पीछे स्थित तालाब में डूबने से तीन किशोरों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से तीनों परिवारों को कुल 12 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने घटना की गंभीरता और पीड़ित परिवारों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए शासन को सहायता का प्रस्ताव भेजा था। इस पर मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए सहायता राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए।घटना दीपावली के दूसरे दिन कोतवाली थाना क्षेत्र में चौपाटी के पीछे स्थित तालाब के पास हुई थी। यहां कुछ युवक और किशोर बैठे हुए थे। इसी दौरान पुलिस की गश्त देखकर चार किशोरों ने तालाब में छलांग लगा दी। इनमें से एक किसी तरह बाहर निकल आया, जबकि तीन किशोर गहरे पानी में डूब गए। सूचना पर पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद तीनों को तालाब से बाहर निकाला गया। परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।घटना के बाद जिला अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ था। परिजनों और भीड़ ने आरोप लगाया था कि किशोरों को अस्पताल लाने के दौरान ड्यूटी पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे। इस दौरान अस्पताल के गेट का कांच तोड़ने के साथ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ मारपीट और अभद्रता भी की गई थी। मामले में अस्पताल प्रबंधन ने लिखित शिकायत देकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। अस्पताल में तोड़फोड़ और डॉक्टर के साथ मारपीट करने का वीडियो भी सामने आए हैं।जिला अस्पताल के आरएमओ डॉ. पुनीत श्रीवास्तव ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि तीनों किशोरों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। डॉक्टर इमरजेंसी में मौजूद थे और उन्होंने परीक्षण के बाद मौत की पुष्टि की थी। घटना की जानकारी मिलते ही अन्य डॉक्टरों को भी बुलाया गया था। सिविल सर्जन भी मौके पर पहुंची थीं। उन्होंने डॉक्टर के साथ मारपीट को गलत बताते हुए पुलिस से डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है।