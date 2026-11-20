कोयला खदान तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों और कंपनी के बीच विवाद गहरा गया है। शहडोल जिले की सीमा से लगे घुनघुटी क्षेत्र में संचालित बजरंग पावर की कोयला खदान के लिए गिठौरी गांव के पारंपरिक निस्तारी तालाब में मिट्टी डालकर उसका एक हिस्सा पाटने का आरोप लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी गांव के एकमात्र जलस्रोत को नुकसान पहुंचाकर सड़क बना रही है। इसके विरोध में करीब 250 की आबादी वाले गांव के महिला, पुरुष और युवा पिछले तीन दिनों से तालाब की मेड़ पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

ग्रामीणों के मुताबिक, तालाब का उपयोग लंबे समय से गांव के लोग अपनी दैनिक जरूरतों और मवेशियों को पानी पिलाने के लिए करते आ रहे हैं। तालाब के आसपास ग्रामीणों की खेती की जमीन भी है। आरोप है कि कंपनी ने सड़क निर्माण के लिए तालाब में मिट्टी डलवाकर उसका स्वरूप बदल दिया है। इससे आने वाले समय में गांव में पानी का संकट खड़ा हो सकता है। मवेशियों के लिए पानी की व्यवस्था प्रभावित होने के साथ ग्रामीणों के पारंपरिक कार्यों पर भी असर पड़ेगा।



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प्रदर्शन में शामिल ग्रामीण अनुपम गौतम और सूफियान खान ने आरोप लगाया कि कंपनी उनकी चारागाह की जमीन पर भी कब्जा कर रही है। उनका कहना है कि तालाब और खेतों को नुकसान पहुंचने से आने वाली पीढ़ियों के सामने भी परेशानी खड़ी होगी। ग्रामीणों के मुताबिक, यह तालाब 50 साल से अधिक पुराना है और गांव की जरूरतों का प्रमुख आधार है। इसे किसी भी स्थिति में खत्म नहीं होने दिया जाएगा।

ग्रामीणों ने बताया कि कंपनी के कर्मचारियों और गांव के लोगों के बीच विवाद की स्थिति भी बनी। इसके बाद उन्होंने घुनघुटी चौकी पहुंचकर कंपनी का काम बंद कराने की मांग की।

चौकी प्रभारी शैलेन्द्र चतुर्वेदी के अनुसार, विवाद को लेकर पहले भी कंपनी के अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच बैठक कराई गई थी। कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें खदान संचालन के लिए शासन से अनुमति मिली है। वहीं, ग्रामीणों का सवाल है कि खदान की अनुमति मिलने का मतलब यह कैसे हो सकता है कि गांव के एकमात्र जलस्रोत को पाट दिया जाए। ग्रामीणों ने तालाब को नुकसान पहुंचाने का काम तत्काल रोकने की मांग की है।

शहडोल युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनुपम गौतम ने कहा कि कोयला खदान के लिए जंगलों के पेड़ भी काटे जा रहे हैं, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहडोल नगर के दर्जनों लोग तालाब को पाटने और जंगलों में पेड़ों की कटाई का विरोध करने के लिए लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं।