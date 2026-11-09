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एमपी: 140 साल से लग रही सांपों की अदालत, न जज न वकील; कांडी की धुन पर होती है नागवाणी, क्या है पूरा रहस्य?

Mon, 09 Nov 2026 06:53 PM IST
सीहोर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: सीहोर ब्यूरो Updated Mon, 09 Nov 2026 06:53 PM IST
Sehore’s 140-Year-Old Snake Court: Faith, Mystery and Claims That Still Raise Questions

विज्ञान के इस दौर में जब इंसान चांद और मंगल तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है, वहीं सीहोर के एक गांव में करीब 140 साल पुरानी परंपरा आज भी लोगों की जिज्ञासा और कौतूहल का केंद्र बनी हुई है। दीपावली के पड़वा पर यहां न कोई जज होता है, न वकील और न ही अदालत की कोई कानूनी प्रक्रिया। इसके बावजूद सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सजती है सांपों की अनोखी अदालत। कांडी की धुन बजते ही कुछ लोगों का झूमना, कथित नागवाणी और सांप के काटने की वजह बताने के दावे इस आयोजन को रहस्यमयी बना देते हैं। यह परंपरा एक बार फिर आस्था, अंधविश्वास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच सवाल खड़े कर रही है।

दीपावली पड़वा पर सजती है रहस्यमयी अदालत
सीहोर जिला मुख्यालय से करीब आठ किलोमीटर दूर ग्राम लसूड़िया परिहार स्थित रामजानकी मंदिर के हनुमान दरबार में दीपावली के दूसरे दिन यह अनोखी परंपरा निभाई जाती है। ग्रामीणों के अनुसार, यहां वर्षों से सर्पदंश से जुड़े मामलों की कथित पेशी होती आ रही है। दीपावली पड़वा पर आसपास के गांवों के साथ दूरदराज के क्षेत्रों से भी लोग इस आयोजन को देखने पहुंचते हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और जिज्ञासुओं की भीड़ जुटती है।

कांडी की धुन बजते ही शुरू होता है कथित नागवाणी का सिलसिला
इस परंपरा में कांडी बजाने और विशेष मंत्रों के उच्चारण का अहम स्थान है। आयोजन के दौरान कुछ लोग अचानक झूमने, लहराने और असामान्य हरकतें करने लगते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार, इसे शरीर में सांप की आत्मा प्रवेश करने से जोड़कर देखा जाता है। इसके बाद कथित तौर पर सांप के काटने की वजह बताने का सिलसिला शुरू होता है। हालांकि, इन दावों की कोई स्वतंत्र वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है।

किसी ने जोड़ा बिछड़ने तो किसी ने बदले को बताया वजह
परंपरा के दौरान अलग-अलग लोगों के माध्यम से सांप के काटने के पीछे कथित कारण बताए जाने का दावा किया जाता है। इस बार भी राम सिंह नामक व्यक्ति के शरीर में नागिन आने की बात कही गई। कथित संवाद के दौरान बताया गया कि जोड़ा बिछड़ने के कारण सांप ने काटा था। इसके बाद पुजारी ने वचन दिलाने की प्रक्रिया पूरी कराई। स्थानीय मान्यता है कि सांप भविष्य में परेशान नहीं करने का वचन देता है, तभी कथित पेशी पूरी मानी जाती है।

पढे़ं: एनएच-44 पर ट्रक-कार की भिड़ंत में चार की मौत, पांच घायल; नर्मदा स्नान करने जा रहे थे सभी

तीन पीढ़ियों से निभाई जा रही है परंपरा
ग्रामीणों के मुताबिक, इस अनोखी परंपरा की शुरुआत सिद्ध मंगलदास बाबा ने की थी। इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी यह आयोजन जारी रहा। मंदिर से जुड़े पुजारी नंदगिरी महाराज के परिवार की तीन पीढ़ियां इस परंपरा को निभा रही हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि सर्पदंश से प्रभावित लोग यहां पहुंचकर धार्मिक प्रक्रिया में शामिल होते हैं। गांव की पहचान बन चुकी इस परंपरा को देखने हर साल बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं।

आस्था के साथ वैज्ञानिक सवाल भी बरकरार
लसूड़िया परिहार की सांपों की अदालत को लेकर लोगों की अलग-अलग मान्यताएं हैं। कुछ इसे धार्मिक आस्था और परंपरा से जोड़ते हैं, तो कुछ लोग इसे रहस्य और कौतूहल के नजरिए से देखते हैं। शरीर में सांप की आत्मा प्रवेश करने, सांप के संवाद करने और उसके काटने की वजह बताने जैसे दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया है। ऐसे में यह आयोजन आस्था और वैज्ञानिक सोच के बीच बहस का विषय बना हुआ है।

सर्पदंश में मंदिर नहीं, अस्पताल पहुंचना जरूरी
इस परंपरा से जुड़ी मान्यताओं के बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह बेहद महत्वपूर्ण है। सांप के काटने पर किसी भी व्यक्ति को झाड़-फूंक, मंत्र या धार्मिक प्रक्रिया के भरोसे नहीं रहना चाहिए। सर्पदंश की स्थिति में तत्काल नजदीकी सरकारी या सक्षम अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकीय उपचार कराना जरूरी है। समय पर इलाज ही जान बचाने में निर्णायक भूमिका निभाता है।

लसूड़िया परिहार की यह करीब 140 साल पुरानी परंपरा आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कांडी की धुन, कथित नागवाणी और आस्था के दावों के बीच यह आयोजन सीहोर की एक अलग पहचान बना हुआ है।

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