सीहोर शहर के मंडी क्षेत्र में आपसी विवाद ने ऐसा खूनी रूप लिया कि रिश्तों की मर्यादा तार-तार हो गई। दिनदहाड़े एक युवक को कथित तौर पर घेरकर चाकू से हमला किया गया। धारदार हथियार का वार इतना घातक था कि गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। मृतक की पहचान लईक के रूप में हुई है। वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई, वहीं परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों ने रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।



एसपी निवास के पास खूनी वारदात

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना शहर के मंडी क्षेत्र में मुल्लाजी की दुकान के आगे, डेयरी और सोनी टेलर वाली गली के पास हुई। यह इलाका एसपी बंगले के नजदीक बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, विवाद के दौरान लईक को कई लोगों ने घेर लिया। आरोप है कि हमलावरों ने पास स्थित चिकन की दुकान से धारदार चाकू लाकर उसकी पसली में वार कर दिया। अचानक हुए हमले से युवक को संभलने तक का मौका नहीं मिला।



इको वैन से अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

चाकू लगने से लईक गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उसे एक इको वैन की मदद से अस्पताल पहुंचाया। परिजनों को उम्मीद थी कि समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच जाएगी, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।



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दादी ने लगाए बड्डू के परिवार पर गंभीर आरोप

मृतक की दादी, जिन्हें परिवार में बड़ी अम्मी कहा जाता है, ने रोते हुए आरोप लगाया कि बड्डू के सलीम के बेटे ने लईक पर चाकू से हमला किया। परिजनों ने बड्डू के परिवार के लोगों को वारदात के लिए जिम्मेदार बताया है। स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप सामने आया है कि घटना के समय करीब आठ से नौ लोग मौके पर मौजूद थे। हालांकि, हमले में किस-किस की भूमिका रही, इसकी पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही होगी।



रिश्तेदारों के बीच लंबे समय से चल रहा था विवाद

मामले में नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) डॉ. अभिनंदना शर्मा ने बताया कि घटना शाम के समय माता मंदिर और मस्जिद के पास मृतक के घर के ठीक बाहर हुई। प्रारंभिक जांच में दोनों पक्षों के एक ही समुदाय से होने और उनके बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चलने की बात सामने आई है। घर के बाहर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई, जिसने अचानक हिंसक रूप ले लिया। इसी दौरान आरोपी ने छुरी से हमला कर दिया।



माता-पिता शहर से बाहर, घर पर नहीं थे मौजूद

परिजनों के अनुसार, वारदात के समय लईक की मां ग्वालियर गई हुई थीं और पिता भी घर पर मौजूद नहीं थे। सूचना मिलते ही परिजन बदहवास हालत में घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे। मृतक ईको वाहन चलाता था। रिश्तेदारों के बीच हुए इस खूनी संघर्ष ने पूरे परिवार को झकझोर दिया है।



एक आरोपी हिरासत में, पुलिस जुटा रही साक्ष्य

सीएसपी ने बताया कि पुलिस की टीमें घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही हैं और परिजनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस हमले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और हत्या के वास्तविक कारणों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि तथ्यों की पुष्टि के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।