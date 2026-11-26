जिले के रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र में चाकू की नोक पर युवक का अपहरण कर 50 हजार रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने युवक के पैर में चाकू मारकर उसे बाइक से सतरी ले जाकर बगीचे में बंधक बना लिया। परिजनों ने सूझबूझ दिखाते हुए घेराबंदी कर एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि उसके तीन साथी भाग निकले। पकड़े गए आरोपी के पुलिसकर्मी होने की बात सामने आई है जो कि पिछले 6 माह से एसपी के स्पेशल दस्ते सुपर 30 में सतना में कार्यरत बताया जा रहा है।पीड़ित ऋषभ सिंह (38) पिता नरेंद्र बहादुर सिंह निवासी टिकुरिया माधवगढ़ टोयटा एजेंसी में सुपरवाइजर हैं। उनके पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात ऋषभ एजेंसी में बालू का ट्रक खाली कराने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। रात करीब 2 बजे डी पॉल स्कूल, माधवगढ़ के पास आरोपियों ने उन्हें रोक लिया। चाकू से पैर पर वार कर घायल करने के बाद बाइक से सतरी ले गए और बगीचे में बंधक बना लिया।उन्होंने बताया कि आरोपियों ने ऋषभ को बंधक बनाकर उनसे 50 हजार रुपए की फिरौती मांगी। इसी दौरान परिजनों ने घेराबंदी कर एक आरोपी को पकड़ लिया। उसके पास से चाकू भी बरामद होने की बात सामने आई है। पकड़े गए आरोपी को परिजनों ने पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि तीन अन्य आरोपी फरार हो गए। घटना की सूचना डायल-112 को दी गई। पुलिस ने घायल ऋषभ को गुरुवार सुबह जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है।घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें मौके पर पकड़ा गया आरोपी और उसके पास से बरामद चाकू दिखाई दे रहा है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। टीआई संदीप चतुर्वेदी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। घटनास्थल और अपहरण के संभावित स्थानों के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों की भूमिका और अपहरण के पीछे की मंशा जांच के बाद स्पष्ट होगी।