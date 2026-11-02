एमपी: पुणे से सतना लौटा था दंपती, डेंगू ने ली पति की जान; सात माह की गर्भवती पत्नी सदमे में

सतना शहर में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब डेंगू के चलते 29 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सिद्धार्थ नगर वार्ड क्रमांक 8 निवासी राजेश बुनकर के रूप में हुई है। वह पुणे में मजदूरी करता था। तबीयत बिगड़ने पर वह अपनी पत्नी प्रियंका बुनकर और भाई अजय के साथ 29 अक्टूबर को सतना लौटा था। जांच में पति-पत्नी दोनों के डेंगू संक्रमित होने की पुष्टि हुई। प्रियंका सात माह की गर्भवती हैं। पति की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

जिला अस्पताल से निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती

जानकारी के अनुसार, राजेश बुनकर, उनकी 26 वर्षीय पत्नी प्रियंका और 27 वर्षीय भाई अजय बुनकर पुणे में मजदूरी करते थे। तबीयत खराब होने पर राजेश और प्रियंका सतना पहुंचे। उन्होंने निजी चिकित्सक डॉ. केएल नामदेव के यहां जांच कराई। जांच में दोनों के डेंगू पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। इसके बाद प्रियंका को सिंधी कैंप स्थित हंसराज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि राजेश को जिला अस्पताल के वार्ड नंबर छह में भर्ती किया गया था। बाद में राजेश को जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर एक नवंबर को पुष्पांजलि नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया।

रीवा ले जाते समय राजेश की हुई मौत

परिजनों के मुताबिक, राजेश की प्लेटलेट्स घटकर 27 हजार तक पहुंच गई थीं। उनकी हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने आगे के उपचार के लिए रीवा ले जाने की सलाह दी। परिजन उन्हें लेकर रीवा जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में राजेश की मौत हो गई।



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गर्भवती पत्नी अस्पताल से डिस्चार्ज

राजेश की पत्नी प्रियंका सात माह की गर्भवती हैं। जानकारी के अनुसार, उन्हें एक नवंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। पति की असमय मौत से परिवार सदमे में है। गर्भावस्था के दौरान प्रियंका को भी विशेष चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत है। इस घटना ने शहर में डेंगू संक्रमण और समय पर उपचार को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, राजेश की मौत के आधिकारिक चिकित्सकीय कारणों की पुष्टि संबंधित स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के बाद ही हो सकेगी। वहीं, इस पूरे मामले में जिला मलेरिया अधिकारी भागवत शुक्ला ने जांच की बात कही है।