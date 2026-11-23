सतना में अलबरकात वेलफेयर सोसाइटी का चौथा इज्तेमाई निकाह सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान 16 जरूरतमंद जोड़ों का निकाह कराया गया। इसके साथ ही संस्था ने चार वर्षों में 50 जोड़ों का निकाह कराने का अपना लक्ष्य भी पूरा कर लिया।

मध्यप्रदेश के सतना में अलबरकात वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में चौथा इज्तेमाई निकाह सम्मेलन भव्य और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। सम्मेलन में 16 जरूरतमंद जोड़ों का निकाह कराया गया। इस अवसर पर नवविवाहित जोड़ों को पलंग, अलमारी, सिलाई मशीन, बर्तन और अन्य जरूरी घरेलू सामान भी उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम के दौरान अमर उजाला से बातचीत में संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारी ने बताया कि इस बार 16 जोड़ों का निकाह कराया गया है। संस्था का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करना और उन परिवारों के चेहरों पर खुशियां लाना है, जो आर्थिक परेशानियों के कारण अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि संस्था की यह पहल वर्ष 2023 में शुरू हुई थी। पहले वर्ष 10, 2024 में 12, 2025 में 12 और 2026 में 16 जोड़ों का निकाह कराया गया। इस तरह चार वर्षों में कुल 50 जोड़ों के निकाह का लक्ष्य पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि समाज का सहयोग इसी तरह मिलता रहा तो संस्था आगे भी इस अभियान को जारी रखेगी और जल्द ही 100 जोड़ों के निकाह का आंकड़ा पार करने का प्रयास करेगी।



पढ़ें: उमरिया: खेत से घर लौट रहे 80 वर्षीय किसान की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत, बाइक चला रहा युवक गंभीर

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करना उद्देश्य

कार्यक्रम में निकाह की रस्म मौलाना आरिफुल कादरी ने अदा कराई। उन्होंने निकाह की अहमियत बताते हुए सादगी और सुन्नत के मुताबिक शादी करने का संदेश दिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का निकाह आसान बनाना और शादी-विवाह में होने वाली फिजूलखर्ची तथा दिखावे को कम करने के लिए सामाजिक जागरूकता बढ़ाना रहा।

विधायक और महापौर समेत कई गणमान्य लोग हुए शामिल

कार्यक्रम में सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, महापौर योगेश ताम्रकार, पूर्व मंत्री सईद अहमद, रॉक्सी खान, मशहूद अहमद शेरू, मुनीश सिंह, हाजी सिकंदर बेग, कुदरतउल्ला बेग, डॉ. इसलियास सिद्दीकी, मुबारक अली भूरा, हाजी मोहम्मद हाशिम, शेरू खान और रेशु यादव समेत कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए। आयोजन को सफल बनाने में संस्था के संस्थापक हाजी परवेज नवाज खान के साथ फिरोज अहमद, जाहिद खान, साबिर, मोहम्मद आसिफ और संस्था के अन्य सदस्यों एवं सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

2021 में हुई थी संस्था की स्थापना

अलबरकात वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना वर्ष 2021 में हाजी परवेज नवाज खान के नेतृत्व में समाजसेवा और जरूरतमंदों की मदद के उद्देश्य से की गई थी। संस्था ने वर्ष 2023 से सामूहिक निकाह सम्मेलन की शुरुआत की। चार वर्षों में 50 जोड़ों का निकाह कराकर संस्था ने अपनी इस पहल को एक महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचाया है।

निकाह सम्मेलन के अलावा भी समाजसेवा के कई कार्य

अलबरकात वेलफेयर सोसाइटी सामूहिक निकाह के अलावा भी जरूरतमंदों की मदद के लिए कई सामाजिक कार्य करती है। संस्था की ओर से हर साल रमजान के महीने में जरूरतमंद परिवारों को राशन किट और ईदी के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है।

इसके अलावा मस्जिदों के इमामों की सेवाओं के सम्मान में हर साल एक इमाम को उमराह का तोहफा दिया जाता है। सर्दियों में ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों को कंबल और गर्म कपड़े बांटे जाते हैं। वहीं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को जिला अस्पताल में मरीजों एवं जरूरतमंदों को फल और भोजन वितरित किए जाते हैं। संस्था की ओर से पौधरोपण जैसे सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं।