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सतना नगर निगम: छह हजार बकायादारों को नोटिस, 54.83 करोड़ की वसूली के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम

Fri, 13 Nov 2026 04:13 PM IST
सतना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना Published by: सतना ब्यूरो Updated Fri, 13 Nov 2026 04:13 PM IST
Satna Municipal Corporation Issues Notices to 6,000 Defaulters, Gives 15-Day Ultimatum to Recover ₹54.83 Crore

मध्यप्रदेश के सतना नगर निगम ने बकाया संपत्तिकर की वसूली के लिए सख्ती अभियान शुरू कर दिया है। 50 हजार रुपये से अधिक संपत्तिकर बकाया रखने वाले करीब छह हजार बकायादारों को नोटिस जारी किया गया है। इस पर नगर निगम का कुल 54 करोड़ 83 लाख रुपये बकाया है। नगर निगम आयुक्त डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा के निर्देश पर सभी बकायादारों को भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। तय अवधि में राशि जमा नहीं करने पर संपत्तियों को सील करने और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

आवासीय और व्यवसायिक संपत्तियां शामिल
नगर निगम की सूची में आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के अलावा औद्योगिक क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट नगर और शासकीय संस्थानों के बकायादार भी शामिल हैं। निगम कर्मचारियों के माध्यम से सभी चिह्नित करदाताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। आयुक्त ने राजस्व अमले को वसूली अभियान में तेजी लाने और समय-सीमा समाप्त होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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कुर्की की कार्रवाई में एसडीएम और पुलिस रहेगी
नगर निगम के अनुसार, बकाया राशि जमा नहीं करने वालों के खिलाफ सीलिंग और संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एसडीएम मौजूद रहेंगे। जरूरत पड़ने पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की मदद भी ली जाएगी।

पांचों जोन में शुरू किए विशेष काउंटर
करदाताओं की सुविधा के लिए नगर निगम के पांचों जोन कार्यालयों और मुख्यालय में विशेष कर जमा काउंटर शुरू किए गए हैं। यहां बकायादार अपनी लंबित राशि जमा कर सकते हैं। आयुक्त ने अपील की है कि सभी संबंधित करदाता नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर बकाया कर जमा कर दें, ताकि सीलिंग और कुर्की जैसी कार्रवाई से बच सकें।

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