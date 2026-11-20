मध्य प्रदेश के सतना नगर निगम क्षेत्र से एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद सामने आया है। नगर निगम की ओर से जारी किए गए संपत्तिकर बकायादारों की फेहरिस्त में शहर के प्रथम नागरिक यानी महापौर योगेश ताम्रकार और एमआईसी सदस्य गोपी गेलानी के नाम शामिल होने से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक महापौर पर लगभग 70 लाख रुपये और एमआईसी सदस्य पर करीब 20 लाख रुपये का कर बकाया बताया जा रहा है। इस खुलासे के बाद विपक्षी दल हमलावर हो गए हैं।



कांग्रेस विधायक ने किया हमला, कहा यह जनता के साथ छल हैं

मामले की गंभीरता को देखते हुए सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने इसे सतना की आम जनता के साथ सीधा धोखा करार दिया है। विधायक ने मांग की है कि इस बात की गहराई से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। महापौर की यह टैक्स राशि कब से लंबित है। साथ ही, उन्होंने सवाल उठाया कि यदि पुराना टैक्स बकाया था, तो संबंधित प्रॉपर्टी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) कैसे जारी कर दिया गया ?



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महापौर की सफाई : लीज भूमि हैं, अदालत के अधीन हैं प्रकरण

इन तमाम आरोपों पर सफाई देते हुए महापौर योगेश ताम्रकार ने स्पष्ट किया कि उनकी किसी भी निजी संपत्ति का कोई टैक्स बकाया नहीं है। बयान में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूरा प्रकरण पट्टे (लीज) पर ली गई जमीन से जुड़ा हुआ है जो कि पिछले करीब 25 वर्षों से माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर स्टे भी प्राप्त है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार का हवाला देते हुए कहा कि वहां लीज होल्ड भूमि पर संचालित उद्योगों को संपत्ति कर में छूट दी गई है, और मध्य प्रदेश सरकार के समक्ष भी यह विषय विचाराधीन है। अदालत का जो भी अंतिम फैसला आएगा, उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा।



100 बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी

दूसरी ओर, निगम प्रशासन ने शहर के शीर्ष 100 बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स की पहचान कर ली है। संपत्ति कर वसूली की समीक्षा बैठक के दौरान निगम आयुक्त डॉ. नागार्जुन बी.एस. गौड़ा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बड़े बकायेदारों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर राशि जमा कराई जाए। भुगतान न करने की स्थिति में संपत्तियों को सील करने और कुर्की जैसी कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम को उम्मीद है कि आगामी 12 दिसंबर को लगने वाली लोक अदालत के माध्यम से पेनल्टी में छूट मिलने पर बकायेदार बड़ी संख्या में अपना टैक्स जमा करेंगे।