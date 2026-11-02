एमपी: सतना में कानपुर से आई 3.5 क्विंटल मिलावटी मिठाई जब्त, पाम ऑयल से बनाया जा रहा था मिल्क केक

सतना जिले में त्योहारी सीजन के दौरान मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। रविवार शाम को कानपुर से सतना पहुंची एक बस (कल्पना बस सर्विस) से 3.5 क्विंटल से अधिक मिलावटी मिठाई जब्त की गई है। इस खेप में करीब ढाई क्विंटल मिल्क केक और एक क्विंटल बर्फी शामिल है।प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि मिल्क केक को असली दूध से तैयार करने के बजाय पाम ऑयल, सूजी, फैट और अन्य हानिकारक सामग्रियों मिलाकर बनाया गया था। यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है।एक क्विंटल बर्फी को डीप फ्रीजर में रखा जाना था, लेकिन परिवहन के दौरान उसे सामान्य तापमान में लाया गया, जिससे उसकी गुणवत्ता पर गंभीर संदेह पैदा हुआ है। साथ ही, पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दर्ज नहीं थी।खाद्य विभाग को मौके से कुछ बिल मिले हैं, जिनसे पता चला है कि यह खेप कानपुर की 'गोपाल डेयरी' से सप्लाई की गई थी। इन बिलों में स्थानीय व्यापारियों के नाम भी दर्ज हैं।खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के निरीक्षक देवेंद्र दुबे ने बताया खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी संदेहास्पद मिठाइयों के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिए हैं। लैब रिपोर्ट आने के बाद संबंधित सप्लायर और स्थानीय कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।