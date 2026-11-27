लोक कल्याण और सतना की सुख-समृद्धि की कामना के साथ शहर में 1111 कुंडीय भगवान श्रीराम महायज्ञ का भव्य आयोजन होने जा रहा है। आयोजकों के अनुसार, यह 9 दिवसीय महायज्ञ 28 नवंबर से विशाल शोभायात्रा के साथ शुरू होगा और 6 दिसंबर तक निरंतर चलेगा। इसे विंध्य क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा यज्ञ आयोजन बताया जा रहा है।28 नवंबर से 6 दिसंबर तक 9 दिन लगातार महायज्ञ का संचालन होगा। 28 नवंबर को सुबह 8:00 बजे पूजन के पश्चात संतोषी माता मंदिर से भव्य शोभायात्रा निकलेगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः यज्ञ स्थल पर पहुंचकर संपन्न होगी, जिसके बाद विधिवत पूजा और यज्ञ आरंभ होगा।यह आयोजन पूज्य संत सनकादिक महाराज जी की प्रेरणा से हो रहा है। महायज्ञ में बड़ी संख्या में मंडलेश्वर और पूज्य संतों के आगमन की तैयारी है। यज्ञ के साथ-साथ प्रतिदिन राम कथा, संतों के प्रवचन तथा मथुरा से जुड़े श्रीकृष्ण-राधा जी के कार्यक्रम आयोजित होंगे।28 नवंबर से प्रतिदिन निरंतर भंडारा चलेगा। बाहर से आने वाले संतों और श्रद्धालुओं के ठहरने की भी समुचित व्यवस्था की गई है। माता संतोषी मंदिर, राम दरबार और हनुमान मंदिर के समीप बिरला रोड क्षेत्र में विशाल यज्ञ मंडप और पंडाल तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां पिछले एक-डेढ़ महीने से जारी हैं।श्रीराम कथा की जानकारी देते हुए सतना सांसद गणेश सिंह ने बताया कि यह महायज्ञ सबके सहयोग से लोक कल्याण के लिए किया जा रहा है। उन्होंने सभी शहरवासियों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें, यज्ञ में अपनी आहुति दें और इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन को सफल बनाएं।