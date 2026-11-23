मध्यप्रदेश के सतना शहर के सिंधी कैम्प इलाके में बीटीआई ग्राउंड के बगल में स्थित करोड़ों की बेशकीमती सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राजस्व और नगर निगम के संयुक्त अमले ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक और झड़प भी देखने को मिली, हालांकि पुलिस बल ने मुस्तैदी दिखाते हुए स्थिति को तुरंत नियंत्रित कर बेदखली की कार्रवाई को अंजाम दिया।



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फर्जी पट्टा बनाकर कई वर्षों से कर रखा था कब्जा

कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि बीटीआई के समीप नजूल भूखंड क्रमांक 100 डी की कुल 6500 वर्गफीट शासकीय भूमि है। जिसकी वर्तमान कीमत तकरीबन 5 करोड़ रुपये है। इस जमीन पर अरविंद सिंह और अन्य स्थानीय लोगों द्वारा न्याय पंचायत डिलौरा का एक फर्जी पट्टा बताकर लंबे समय से अवैध कब्जा जमाया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए एक सप्ताह पहले अपर कलेक्टर (ADM) के सिविल न्यायालय से शासन के पक्ष में आदेश पारित किया गया था। इससे पहले वर्ष 2020 में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा भी बेदखली की कार्रवाई की जा चुकी थी।



अतिक्रमणकारियों ने किया हंगामा, प्रशासनिक टीम से की अभद्रता

न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में एसडीएम राहुल सिलाडिया के नेतृत्व में प्रशासन की टीम दल-बल के साथ मौके पर पहुंची और बलपूर्वक बेदखली की कार्रवाई शुरू की। बुलडोजर चलते ही मौके पर मौजूद कब्जाधारियों और महिलाओं ने कार्रवाई का कड़ा विरोध शुरू कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्थानीय लोगों और पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच काफी देर तक तीखी बहस और गहमागहमी होती रही। कब्जाधारी महिलाओं के रहने की व्यवस्था का हवाला देते हुए कार्रवाई रोकने की मांग कर रहे थे, जिस पर अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वालों की व्यवस्था के लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। हंगामे के बीच पुलिस बल ने विरोध कर रहे लोगों को मौके से हटाया और अतिक्रमण हटाने का अभियान निर्बाध रूप से जारी रखा। हालांकि तहसीलदार सौरभ मिश्रा के मुताबिक मौके पर एक-दो संरचनाएं अभी शेष हैं, जिन पर कुछ विधिक प्रकरण लंबित हैं। कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही उन शेष अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा।