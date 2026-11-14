एमपी: चिप्स-कुरकुरे की दुकान में बिक रही थी अवैध शराब, महिलाओं ने पकड़ा थैला; हंगामा देख दुकानदार फरार

जिले के केसली विकासखंड अंतर्गत ग्राम नादिया में अवैध शराब की बिक्री से परेशान महिलाओं का गुस्सा शुक्रवार दोपहर फूट पड़ा। दर्जनों की संख्या में एकजुट हुई महिलाओं ने गांव की एक किराना दुकान का घेराव कर दिया। दुकान में चिप्स-कुरकुरे और रोजमर्रा के सामान की आड़ में अवैध शराब बेची जा रही थी। तलाशी के दौरान दुकान से थैले में छिपाकर रखी गई अवैध शराब बरामद हुई। महिलाओं के विरोध और हंगामे को देखते हुए दुकानदार मौके से फरार हो गया। महिलाओं ने शराब से भरा थैला पुलिस के हवाले कर दिया।

स्कूली बच्चों और युवाओं के भविष्य पर जताई चिंता

प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया कि गांव और आसपास की छोटी दुकानों पर खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है। इसकी वजह से गांव के युवा और स्कूली बच्चे भी नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। महिलाओं ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री से गांव का माहौल खराब हो रहा है और बच्चों के भविष्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने प्रशासन से पूरे क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।

सूचना पर पहुंची पुलिस, कार्रवाई का दिया आश्वासन

हंगामे की सूचना मिलते ही केसली थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह बघेल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने महिलाओं को समझाइश दी और अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया। महिलाओं ने दुकान से बरामद अवैध शराब से भरा थैला पुलिस को सौंप दिया। थाना प्रभारी ने ग्रामीणों से अपील की कि वे क्षेत्र में कहीं भी अवैध शराब की बिक्री होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।

आसपास के गांवों में भी कार्रवाई की मांग

क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ अधिवक्ता संघ केसली के अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह और कांग्रेस नेता भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से नादिया के साथ-साथ कंजेरा, केमवारी, केरपानी और चौराडोंगरी सहित आसपास के गांवों में भी अवैध शराब की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है।