सागर जिले के बंडा क्षेत्र में जहरीली शराब कांड की दहशत अभी थमी भी नहीं थी कि संदिग्ध परिस्थितियों में शराब पीने से दो लोगों की मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं, एक अन्य युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। उसका अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा है।

साथ बैठकर पी थी शराब, कुछ देर बाद बिगड़ी तबीयत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बंडा क्षेत्र के सेमरा रामचंद्र गांव निवासी दो लोगों ने बीती रात साथ बैठकर शराब पी थी। शराब पीने के कुछ देर बाद ही दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों और ग्रामीणों की मदद से उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।



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कांटी गांव के युवक की हालत गंभीर

इस घटना में एक अन्य युवक भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। कांटी गांव निवासी राजू लोधी की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, राजू लोधी ने भी बंडा क्षेत्र से ही शराब खरीदी थी।

शराब के स्रोत और मौत के कारणों की जांच में जुटी पुलिस

दो लोगों की मौत और एक युवक की हालत गंभीर होने की सूचना मिलते ही पुलिस और आबकारी विभाग की टीमें सक्रिय हो गई हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि मृतकों और घायल युवक ने शराब कहां से खरीदी थी। अधिकारियों के अनुसार, मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल पुलिस और आबकारी विभाग मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।