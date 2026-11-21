जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैतपुर डोमा और बंडा के बाद अब देवरी नगर में एक 30 वर्षीय आदिवासी युवक की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। मृतक के परिजनों ने जहरीली और अवैध शराब के सेवन से मौत होने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय नागरिकों ने शासकीय अस्पताल चौराहे पर शव रखकर घंटों चक्काजाम किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।जानकारी के अनुसार नई नगर पालिका भवन के सामने रहने वाला सचिन ठाकुर (30) बीती रात बंधा पुल के पास पड़ा मिला था। परिजन उसे घर ले आए जहां कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। जब तक परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की तैयारी करते, उसने दम तोड़ दिया। युवक की असमय मौत से परिवार में कोहराम मच गया।युवक की मौत की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों और नागरिकों ने शासकीय अस्पताल चौराहे पर चक्काजाम कर दिया, जिससे मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। सूचना पर पहुंचे पूर्व मंत्री हर्ष यादव और स्थानीय नेता संजय ब्रजपुरिया ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिले में लगातार हो रही ऐसी घटनाएं प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती हैं।मृतक के परिजनों का सीधा आरोप है कि नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री बेखौफ जारी है। जहरीली शराब पीने से ही सचिन की जान गई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी जिले के जैतपुर डोमा और बंडा क्षेत्रों में शराब से जुड़ी संदिग्ध मौतों के मामले सामने आ चुके हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं ने आबकारी विभाग की निगरानी और कार्रवाई पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं।प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच करने और क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार चलाने वाले माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।