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Hindi News ›   Video ›   Madhya Pradesh ›   Rewa: 19-Year-Old Woman Dies of Electrocution While Meeting Lover at Farm, Owner Booked

प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत: रात तीन बजे प्रेमी से मिलने पहुंची युवती, खेत की बाड़ी में दौड़ रहे करंट ने ली जान

Fri, 06 Nov 2026 12:18 PM IST
रीवा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रीवा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रीवा Published by: रीवा ब्यूरो Updated Fri, 06 Nov 2026 12:18 PM IST
Rewa: 19-Year-Old Woman Dies of Electrocution While Meeting Lover at Farm, Owner Booked
जिले के जवा थाना क्षेत्र से प्रेम कहानी के दर्दनाक अंत की एक घटना सामने आई है। यहां रहने वाली एक 19 वर्षीय युवती की मौत ने सबको हैरान कर दिया। मंगलवार की देर रात तकरीबन 3 बजे प्रेमी से मिलने गई प्रेमिका की आखिरी मुलाकात साबित हुई। बताया गया कि युवती के घर से तकरीबन 500 मीटर दूर स्थित एक खेत में प्रेमी उसका इंतजार कर रहा था। प्रेमी से मिलने के लिए रात के सन्नाटे में वह अपने घर से निकली थी। वह मौके पर आई खेत तक पहुंचने के लिए उसने जैसी ही ( फेंसिंग ) बाड़ पार करने की कोशिश की तभी बाड़ में फैले करंट की चपेट में आकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई।

दरअसल यह पूरा घटनाक्रम रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव का है। मिली जानकारी के मुताबिक यहां पर रहने वाली एक 19 वर्षीय युवती का उसके गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर अन्य दूसरे गांव में रहने वाले 19 वर्षीय युवक से प्रेम प्रसंग था। दोनों प्रेमी युगल ने युवती के घर से तकरीबन 500 मीटर दूर एक खेत में मुलाकात करने की योजना बनाई थी।

मंगलवार देर रात लगभग 3 बजे प्रेमी 2 किलोमीटर की दूरी तय करके खेत पर जा पहुंचा उधर युवती भी अपने घर से बाहर आकर कर खेत की तरफ निकल पड़ी। मौके पर आकर खेत में प्रवेश करने के लिए युवती ने जैसी ही लोहे की तार से बनाई गई बाड़ को पार करने का प्रयास किया तभी अचानक उसे करंट का जोरदार झटका लगा और उसकी चपेट में आकर मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

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उधर करंट की चपेट में आकर प्रेमिका की मौत होते देख प्रेमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। घटना से बदहवास हालत में डरे सहमे प्रेमी ने किसी कदर हिम्मत जुटाई और प्रेमिका के भाई को फोन करके सूचना दी कि तुम्हारी बहन की करंट लगने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही भाई के होश उड़ गए तत्काल परिजनों के साथ वह मौके पर पहुंचा। सामने का मंजर देखकर परिजनों का बुरा हाल हो गया। कुछ ही देर बाद पूरे इलाके में सन्नाटा खिंच गया। परिजनों ने तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित किया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और घटना की जांच में जुट गई।

जवा थाना के एएसआई अखिलेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार की सुबह तकरीबन 5 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी जिसके बाद टीम घटना स्थल पर पहुंची थी। पुलिस ने घटना की जांच शुरू की पूछताछ के दौरान पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि युवक और युवती के बीच दोस्ती थी और वे दोनों एक ही समुदाय से थे दोनों की उम्र तकरीबन 19 वर्ष थी। रात 3 बजे युवक, युवती से मिलने के लिए 2 किलोमीटर दूर युवती के गांव में स्थित एक खेत पर पहुंचा था। उधर युवती भी उससे मिलने के लिए अपने घर से 500 मीटर दूर खेत के समीप पहुंची थी। लोहे बाड़ को पार करने के लिए जब वह नीचे से निकली तो अचानक करंट की चपेट में आ गई जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

खेत मालिक के खिलाफ मामला दर्ज
पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद प्रेमी ने ही मृतका के भाई को फोन के माध्यम से घटना की जानकारी दी थी। पुलिस के मुताबिक जिस खेत में युवक युवती मिलने गए थे वह खेत किसी पटेल समाज के व्यक्ति का है उसके द्वारा ही खेत के चारों ओर लोहे के कटीले तार से फेंसिंग कराई गई थी, जिसमें करंट दौड़ाया गया था। खेत के मालिक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करके पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मृतका के परिजन अगर आरोप लगाते है तो उस प्रेमी युवक के खिलाफ भी मामला दर्ज होगा जिसने आधी रात युवती को खेत पर बुलाया था।
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