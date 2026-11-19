महू-नीमच हाईवे पर सालाखेड़ी के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने इंदौर के एक व्यापारी से 8 लाख 15 हजार 510 रुपये लूट लिए। व्यापारी और उसके ड्राइवर ने एक बदमाश को पकड़कर बैग छीन लिया था, लेकिन बदमाशों ने कार का कांच तोड़कर दोबारा बैग छीन लिया और बिलपांक की ओर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ आरोपियों की तलाश कर रही है।

जानकारी के अनुसार, इंदौर के बैराठी कॉलोनी स्थित दशमेश गुरुद्वारे के पास रहने वाले हर्षित चंदाना कन्फेक्शनरी मार्केटिंग (गोली, बिस्किट और चॉकलेट) का कारोबार करते हैं। वह 17 नवंबर 2026 को ड्राइवर गजेंद्र भिड़े के साथ कार (एमपी-09-डीजे-9076) से दुकानदारों से रुपये कलेक्शन करने के लिए रतलाम, जावरा, मंदसौर और नीमच के लिए निकले थे। उन्होंने पहले रतलाम में कलेक्शन किया और फिर नीमच व मंदसौर पहुंचे। रात में मंदसौर के एक होटल में रुकने के बाद 18 नवंबर को दुकानदारों से रुपये लेने के लिए निकले। इसके बाद जावरा पहुंचे, जहां दोस्तों के साथ भोजन करने के बाद रात में इंदौर के लिए रवाना हो गए।



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रात करीब 11:15 बजे वे रतलाम से करीब चार किलोमीटर दूर सालाखेड़ी के पास एक चारपहिया वाहन शोरूम के नजदीक लघुशंका के लिए रुके थे। व्यापारी और ड्राइवर कार के आगे की तरफ गए, तभी पीछे से बाइक पर दो बदमाश आए और कार से रुपयों से भरा बैग निकालकर भागने लगे।

पहले बदमाश को पकड़ा, फिर कार का कांच तोड़कर बैग छीना

व्यापारी हर्षित चंदाना ने पुलिस को बताया कि बदमाशों को बैग लेकर भागते देख उन्होंने एक आरोपी को पकड़ लिया। इसी दौरान ड्राइवर गजेंद्र भी वहां पहुंच गया। दोनों बदमाश से बैग छीनने लगे। उन्होंने बैग वापस लेकर कार में रख दिया था। कुछ देर बाद दोनों बदमाश दोबारा कार के पास पहुंचे और पत्थर मारकर उसका कांच तोड़ दिया। इसके बाद वे रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बैग में 8 लाख 15 हजार 510 रुपये रखे थे। छीना-झपटी के दौरान व्यापारी के हाथ, पैर और सिर में चोट आई, जबकि ड्राइवर गजेंद्र के बाएं पैर और सिर में चोट लगी। वारदात के बाद उन्होंने डायल 112 पर सूचना दी।

रातभर नाकाबंदी, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी। इसके बाद एसपी अमित कुमार, एएसपी (रतलाम शहर) राकेश पंद्रों, सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया, स्टेशन रोड थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम, औद्योगिक थाना प्रभारी अमित कोरी सहित पुलिस अधिकारी और जवान मौके पर पहुंचे। पुलिस ने व्यापारी से घटना की जानकारी लेकर नाकाबंदी की और रातभर बदमाशों की तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चल सका। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। एएसपी (रतलाम शहर) राकेश पंद्रों ने बताया कि व्यापारी मंदसौर और नीमच से कलेक्शन कर इंदौर लौट रहे थे। रतलाम के पास लघुशंका के लिए रुकने के दौरान बदमाश रुपयों से भरा बैग छीनकर बिलपांक की तरफ भाग गए। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं।