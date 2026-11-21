सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर पाने के लिए एक युवक ने अपनी जान के साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा भी खतरे में डाल दी। राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर चलती कार की छत पर खड़े होकर शराब पीते हुए रील बनाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने स्टंट में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली है।बताया जा रहा है कि युवक ने 31 अक्टूबर की रात यह खतरनाक स्टंट किया था। वह अपनी कार लेकर नेशनल हाईवे-52 पर पहुंचा और कार को चालू हालत में छोड़कर ड्राइविंग सीट से उठकर छत पर चढ़ गया। इसके बाद हाथ में शराब की बोतल लेकर छत पर खड़े-खड़े शराब पीने लगा। उसके साथी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया।युवक ने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दिया। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया और पुलिस तक पहुंच गया। वीडियो में युवक तेज रफ्तार यातायात के बीच चलती कार की छत पर खड़े होकर शराब पीता नजर आ रहा है। इस तरह की हरकत से न केवल उसकी, बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे वाहन चालकों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी।राजगढ़ कोतवाली पुलिस ने वीडियो के आधार पर युवक की पहचान शुरू की। जांच में पता चला कि आरोपी का नाम मुकेश तंवर (25) है और वह राजगढ़ के ग्राम रामपुरिया का निवासी है। पुलिस ने उसे पकड़कर थाने लाया। पुलिस के अनुसार, थाने में युवक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए आगे से ऐसी हरकत नहीं करने की बात कही। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। स्टंट में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली गई है। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है और वीडियो बनाने में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी पता लगा रही है।पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के लिए सार्वजनिक सड़कों और हाईवे पर खतरनाक स्टंट न करें। ऐसी हरकतों से खुद के साथ-साथ दूसरे वाहन चालकों और राहगीरों की जान भी जोखिम में पड़ सकती है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस तरह के मामलों में पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।