रायसेन: 100 साल पुरानी परंपरा का अनूठा नजारा, हजारों की भीड़ के सामने कलुआ-मलंगा में भिड़ंत, किसने मारी बाजी?

दीपावली के बाद जब पूरा देश भाई दूज की तैयारियों में जुटा था, तब रायसेन शहर में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। दशहरा मैदान और नरापुरा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच मैदान में दो ताकतवर भैंसों के बीच मुकाबला हुआ। यह किसी फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि रायसेन की करीब 100 साल पुरानी परंपरा है, जिसे आज भी लोग पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाते हैं। स्थानीय लोग इसे 'पड़ों की लड़ाई' के नाम से जानते हैं।

इस परंपरा की शुरुआत लड़ाई से नहीं, बल्कि पूजा-पाठ से होती है। दीपावली के दूसरे दिन यानी गोवर्धन पूजा पर सुबह से ही यादव समाज के लोग हीरामन बाबा के स्थान पर जुटते हैं। यहां विशेष पूजा-अर्चना की जाती है और हीरामन बाबा का दूध से अभिषेक किया जाता है। इस दिन की सबसे खास बात यह है कि यादव समाज के लोग दूध नहीं बेचते। पूरा दूध बाबा को अर्पित किया जाता है और बाद में प्रसाद के रूप में लोगों में बांट दिया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और पशुधन स्वस्थ रहता है।

पूजा के बाद ढोल-बाजों के साथ शोभायात्रा निकाली जाती है। इसमें सजे-धजे भैंसे, उनके मालिक और बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इस अनूठी परंपरा को देखने के लिए पूरा शहर सड़कों पर उमड़ पड़ता है। इस बार मुकाबले में सबकी नजरें दो नामी भैंसों कलुआ और मलंगा पर टिकी थीं। दोनों को अपने-अपने इलाके का चैंपियन माना जाता है। जैसे ही दोनों को मैदान में आमने-सामने लाया गया, लोगों का उत्साह बढ़ गया। दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया तो ढोल-नगाड़ों की आवाज भी तेज हो गई।

शुरुआत में दोनों ने एक-दूसरे की ताकत परखने की कोशिश की। इसके बाद सींग से सींग टकराए और मुकाबला शुरू हो गया। काफी देर तक दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। कभी कलुआ भारी पड़ता तो कभी मलंगा। मैदान के चारों ओर खड़े हजारों लोग सांसें थामकर यह मुकाबला देखते रहे। बच्चे अपने पिता के कंधों पर बैठकर लड़ाई का नजारा देख रहे थे, जबकि बुजुर्ग पुरानी लड़ाइयों के किस्से सुना रहे थे।



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लंबे संघर्ष के बाद मलंगा ने बाजी मार ली। जैसे ही कलुआ पीछे हटा, पूरे मैदान में शोर गूंज उठा। लोगों ने मलंगा की जीत का जश्न मनाया और उसके मालिक को कंधों पर उठा लिया। विजेता को इनाम दिया गया और मैदान में मिठाइयां बांटी गईं।

इस अनूठी परंपरा को देखने के लिए केवल रायसेन शहर ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों से भी हजारों लोग पहुंचते हैं। कोई ट्रैक्टर से आता है तो कोई बाइक या पैदल ही मैदान तक पहुंचता है। लोगों के लिए यह आयोजन महज एक खेल नहीं, बल्कि मेले और मिलन समारोह जैसा है।

दूर-दराज से आए लोग अपने रिश्तेदारों और परिचितों से मिलते हैं। पुरानी यादें ताजा करते हैं और इस परंपरा को नई पीढ़ी को दिखाते हैं। कई लोग पूरे साल इस दिन का इंतजार करते हैं। उनका कहना है कि यह परंपरा उनके पूर्वजों ने शुरू की थी और वे इसे खत्म नहीं होने देंगे।

रायसेन में पड़ों की लड़ाई करीब 100 साल से चली आ रही है। यादव समाज के लोग अपने भैंसों को इस मुकाबले के लिए महीनों पहले से तैयार करते हैं। उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है, तेल से मालिश की जाती है और सजाया जाता है। यह मुकाबला आपसी सहमति से कराया जाता है। आयोजकों की कोशिश रहती है कि किसी भी भैंसे को गंभीर चोट न पहुंचे।

हालांकि, इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठते हैं। इस बार मैदान में पुलिस की कोई खास व्यवस्था नजर नहीं आई। हजारों लोगों की भीड़ और दो ताकतवर जानवरों के मुकाबले के दौरान कभी भी हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, बैरिकेडिंग और मेडिकल टीम की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि परंपरा भी कायम रहे और लोग भी सुरक्षित रहें।

रायसेन की यह परंपरा अब सिर्फ दो भैंसों के मुकाबले तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां की संस्कृति और पहचान का हिस्सा बन चुकी है। बुजुर्ग बताते हैं कि उनके दादा-परदादा के समय से ही यह आयोजन होता आ रहा है। पहले भी दीपावली के बाद पूरा गांव इसी मैदान में जुटता था और आज भी यह परंपरा उसी उत्साह के साथ जारी है।