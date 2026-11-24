मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिला अस्पताल से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक आदिवासी महिला के प्रसव के दौरान कथित तौर पर जुड़वा बच्चों के जन्म और अस्पताल प्रबंधन द्वारा परिजनों को केवल एक बच्चा सौंपने के आरोप को लेकर विवाद गहरा गया है। मामले में आदिवासी समाज के सैकड़ों महिला-पुरुषों ने जिला अस्पताल के मुख्य द्वार पर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की।

परिजनों का आरोप- जुड़वा बच्चों का हुआ था जन्म

पूरा मामला पिपरिया तहसील के ग्राम माथनी निवासी आदिवासी महिला प्रियंका भलावी से जुड़ा है। परिजनों के मुताबिक, जुलाई महीने में प्रियंका का प्रसव नर्मदापुरम जिला चिकित्सालय में हुआ था। परिवार का आरोप है कि प्रसव के दौरान महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें केवल एक बच्चा सौंपा। परिजनों का दावा है कि जब उन्होंने दूसरे बच्चे के बारे में जानकारी मांगी तो उन्हें कथित तौर पर डराया-धमकाया गया और अस्पताल से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया।



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मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जांच की मांग

मामले की जानकारी आदिवासी समाज तक पहुंचने के बाद जिले के अलग-अलग गांवों से बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उनके पास प्रसव से संबंधित पुरानी मेडिकल रिपोर्ट मौजूद हैं, जिनमें जुड़वा बच्चों के जन्म की आशंका जाहिर होती है। इसी आधार पर वे मामले की नए सिरे से निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक पूरे मामले की सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने सीबीआई से जांच कराने की मांग भी की है।

प्रशासन का दावा- महिला ने एक ही बच्चे को दिया जन्म

दूसरी ओर, जिला प्रशासन ने परिजनों के आरोपों को खारिज करते हुए अलग जानकारी दी है। सिटी मजिस्ट्रेट सीमा बड़ोले के अनुसार, महिला के प्रसव से संबंधित तीन क्लिनिकल रिपोर्ट प्रशासन के पास उपलब्ध हैं। तीनों रिपोर्ट में महिला को एक ही बच्चा होना दर्ज किया गया है। प्रशासन का कहना है कि इस मामले की पहले भी जांच कराई जा चुकी है और उपलब्ध मेडिकल दस्तावेजों के मुताबिक महिला ने एक ही बच्चे को जन्म दिया था।

परिजनों के आरोप और प्रशासन के दावों में विरोधाभास

फिलहाल इस मामले में परिजनों के आरोप और प्रशासन की ओर से पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट में विरोधाभास नजर आ रहा है। एक ओर परिजन जुड़वा बच्चों के जन्म और दूसरे बच्चे के गायब होने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं प्रशासन का कहना है कि महिला ने एक ही बच्चे को जन्म दिया था। आदिवासी समाज पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। अब सबकी नजरें प्रशासन के अगले कदम और जांच के नतीजों पर टिकी हैं।