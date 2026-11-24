नर्मदा और तवा नदी के संगम स्थल बांद्राभान मेले में होमगार्ड, एसडीईआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने मानवता और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल पेश की। मेले में प्रसव के बाद असहाय हालत में मिली एक महिला के लिए जवान देवदूत बनकर पहुंचे। टीम ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर महिला को भारी भीड़ के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद तवा नदी पार कराकर दूसरी ओर खड़ी एम्बुलेंस तक पहुंचाया। महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल नर्मदापुरम भेजा गया।

संगम स्थल के पास असहाय हालत में मिली महिला

जानकारी के अनुसार, बांद्राभान मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहायता के लिए होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ की टीम तैनात है। इसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद जवानों को संगम स्थल के पास प्रसव के बाद एक महिला बेहद असहाय हालत में मिली। महिला की स्थिति को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। मामले की गंभीरता को समझते हुए होमगार्ड/एसडीईआरएफ प्रभारी कंपनी कमांडर अमृता दीक्षित और शिवराज चौधरी के नेतृत्व में रेस्क्यू की तैयारी की गई।

स्ट्रेचर पर लिटाकर भीड़ से निकाला, तवा नदी कराई पार

टीम ने बिना समय गंवाए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। जवानों ने महिला को स्ट्रेचर पर लिटाया और मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच से सावधानीपूर्वक सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद महिला को तवा नदी पार कराकर दूसरी ओर मौजूद स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। जवानों की तत्परता से महिला को समय पर चिकित्सकीय सहायता मिल सकी।

बैतूल की रहने वाली है महिला, जच्चा-बच्चा स्वस्थ

महिला की पहचान बैतूल निवासी 25 वर्षीय राधा काजले के रूप में हुई है। उसे तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल नर्मदापुरम पहुंचाया गया। राहत की बात यह है कि महिला और उसका नवजात शिशु दोनों स्वस्थ हैं। समय रहते रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाने से महिला को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकी।

कंपनी कमांडर के नेतृत्व में चला रेस्क्यू ऑपरेशन

इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में कंपनी कमांडर अमृता दीक्षित और शिवराज चौधरी के नेतृत्व में जवानों ने तत्परता और संवेदनशीलता का परिचय दिया। कंपनी कमांडर अमृता दीक्षित ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम को सक्रिय किया गया और बिना देरी किए महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। बांद्राभान मेले में जवानों के इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा हो रही है। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि वर्दी का फर्ज केवल सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि संकट के समय मानवता की सेवा करना भी है।