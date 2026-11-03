नर्मदापुरम: 65 लाख की ज्वेलरी चोरी का खुलासा, महिला ने दुकानदार को बेसमेंट में बंद कर दिया था वारदात को अंजाम

शहर में दिनदहाड़े हुई 65 लाख रुपये की ज्वेलरी चोरी की वारदात का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। चोरी को अंजाम देने के लिए एक महिला ने ऐसी चाल चली कि दुकानदार को संभलने तक का मौका नहीं मिला। महिला ग्राहक बनकर दुकान में दाखिल हुई, बीमारी का बहाना बनाया और मौका मिलते ही दुकानदार को बेसमेंट के स्टोर रूम में बंद कर लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गई। हालांकि, पुलिस की लगातार जांच और करीब 250 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ने आखिरकार आरोपी तक पहुंचा दिया। पुलिस ने महिला को इटारसी से गिरफ्तार कर चोरी के जेवर भी बरामद कर लिए हैं।मामला नर्मदापुरम की रघुनाथ गली स्थित राज ज्वेलर्स का है। सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे एक महिला स्कार्फ से चेहरा ढककर दुकान में पहुंची। उसने खुद को ग्राहक बताया और चर्म रोग होने की बात कहकर चेहरा दिखाने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने मंगलसूत्र का पेंडल देखा और एटीएम से पैसे निकालकर वापस आने की बात कहकर दुकान से चली गई।करीब 15 मिनट बाद महिला दोबारा दुकान पहुंची और कान के टॉप्स दिखाने की मांग की। दुकानदार उसकी बातों में आकर जेवर लेने बेसमेंट के स्टोर रूम में चले गए। इसी दौरान महिला ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। दुकानदार के अंदर फंसते ही महिला ने काउंटर पर रखे आभूषणों के डिब्बे उठाए और बिना किसी को भनक लगे मौके से फरार हो गई। जब दुकानदार बेसमेंट से बाहर निकले तो दुकान से जेवर गायब मिले। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे करीब 250 सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली। एक-एक फुटेज की जांच के दौरान पुलिस को महिला की गतिविधियों के अहम सुराग मिले। जांच में इटारसी के सराफा बाजार में हुई चोरी की एक अन्य घटना से भी उसके संबंध सामने आए। फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध महिला की पहचान की और इटारसी में घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार महिला की पहचान 28 वर्षीय चाहत मंसूरी उर्फ मुस्कान लोट के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान उसने वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 450 ग्राम सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 65 लाख रुपये बताई गई है। बताया जा रहा है कि पहचान छिपाने के इरादे से आरोपी ने वारदात के समय पहने कपड़े, स्कार्फ, चप्पल और जेवरों के डिब्बे तक जला दिए थे।